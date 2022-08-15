"Это его дом, поэтому он должен защищать его": Джошуа выразил уважение Усику за его поступок из-за войны в Украине

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа похвалил украинца Александра Усика за то, что он решил вступить в терроборону в результате полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Так, 32-летний британец выразил уважение Усику и назвал позором то, что от войны больше всего страдают именно обычные люди.

Слово Джоуша цитирует DailyMail.

"Я не знаю, было бы это положительное или негативное влияние. Я не знаю, как бы я справился с этим, но я знаю, что это было бы трудно. Я никогда не жил в таком конфликте, поэтому я не знаю, какие последствия это может иметь для меня я уважаю то, что он сделал на 100%, это его дом – он должен его защищать.

Такой позор, что гражданские страдают больше всего во время войны. Усик просто пытался защитить свой народ, потому я его уважаю. Думаю, я бы сделал то же самое, не как боксер или воин, а как обычный человек.

Мы искали подходящие даты для Александра и его команды. Я почувствовал, что ему важно быть готовым, а не навязывать ему бой. Он хотел защитить пояса. Я хотел, чтобы мы работали вместе по этому вопросу. Таким образом мы показали наше соболезнование ему и его стране. Я чувствую, что в долгосрочной перспективе это сработало хорошо для всех", – сказал Джошуа.

Сейчас Саша готовится к бою-реваншу с британцем — Энтони Джошуа.

Второе сражение между Усиком и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии. В июне состоялось официальное объявление реванша между украинцем и британцем.

Напомним, в ночь на 26 сентября 2021 года Усик в Лондоне победил Джошуа. единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе. После этого британец активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый бой.

Так что в поединке-реванше на кону будут стоять все титулы, которые украинец отобрал у британца в прошлом году.