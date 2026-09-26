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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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"Это эмоции": Забарный объяснил драку в матче Лиги наций между сборными Украины и Венгрии

В конце поединка вспыхнула массовая стычка с участием игроков обеих команд.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Венгрия — Украина

Венгрия — Украина / © Associated Press

Центральный защитник сборной Украины Илья Забарный прокомментировал драку в матче первого тура группового этапа Лиги наций-2026/27 против Венгрии.

"Это эмоции. Такое случается в футболе. Я пришел туда, чтобы немного успокоить и забрать наших игроков. Спорт не должен выглядеть так. Я это понимаю. Это футбол, все разные, все желают победить. Но для меня, как для футболиста, показывать правильное отношение к делу, профессионализм и относиться ко всем с уважением — это главное", — сказал Забарный в комментарии для Zorya Londonsk.

Драке предшествовало удаление полузащитника сборной Украины Александра Назаренко, который на 90+2-й минуте получил вторую желтую карточку.

После этого на поле возникла толкотня между футболистами обеих команд. Капитан венгров Доминик Собослаи спровоцировал Виктора Цыганкова, из-за чего украинский вингер набросился на звезду "Ливерпуля". Вспыхнула массовая стычка, которую удалось унять вместе с представителями тренерского штаба.

Венгрия — Украина / © Associated Press

Венгрия — Украина / © Associated Press

Венгрия — Украина / © Associated Press

Венгрия — Украина / © Associated Press

Венгрия — Украина / © Associated Press

Венгрия — Украина / © Associated Press

Венгрия — Украина / © Associated Press

Венгрия — Украина / © Associated Press

Отметим, что сборная Украины в Будапеште одолела Венгрию со счетом 1:0. Победный гол на 42-й минуте забил Даниил Сикан, ударом головой замкнув подачу Георгия Судакова с левого фланга.

В другом матче первого тура этой группы Северная Ирландия на выезде вырвала победу над Грузией (1:0).

В следующем туре Украина в гостях встретится с Грузией, а Венгрия на выезде сыграет с Северной Ирландией. Оба матча запланированы на 28 сентября.

Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:

  • первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);

  • второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;

  • третье место — сохранит прописку в Лиге В;

  • четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера прокомментировал победу над Венгрией в Лиге наций.

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