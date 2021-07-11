"Это еще не конец": Макгрегор сделал громкое заявление после ужасного перелома ноги в бою с Порье

"Это еще не конец": Макгрегор сделал громкое заявление после ужасного перелома ноги в бою с Порье

Конор отметил, что на этом их история с Дастином не завершена.

Звездный ирландский боец Конор Макгрегор прокомментировал свое поражение от американца Дастина Порье на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе.

Поединок завершился техническим нокаутом после первого раунда - ирландец неудачно сделал шаг назад и сломал ногу, после чего уже не смог продолжить бой. Макгрегора вынесли из октагона на носилках.

"Это еще не конец. Если мне придется подраться с ним на улице, значит будет так. Мне плевать. Ты не ломал мне ногу своим ударом. Я проверил. Твоя жена в моем списке. Эй, детка, дай мне ответ на сообщение. К черту Дастина", - сказал ирландец в октагоне.

The frustration boiling over for Conor McGregor here.



No matter the hardship, Notorious will be back. #UFC264 pic.twitter.com/tghHEv8TSy — UFC Europe (@UFCEurope) July 11, 2021

Отметим, что это была третья встреча Макгрегора и Порье в октагоне. Первый бой между Конором и Дастином состоялся 27 сентября 2014 года. Тогда ирландцу хватило менее двух минут, чтобы нокаутировать американца. В январе 2021 года бойцы сошлись во второй раз - Порье взял реванш, победив нокаутом во втором раунде.

Ранее ТСН Проспорт писал, что Порье прокомментировал победу над Макгрегором. Американский боец заявил, что побил Конора.

На счету 32-летнего Конора 28 боев в смешанных единоборствах (22 победы, 6 поражений).

32-летний Порье в ММА одержал 28 побед, потерпел шесть поражений, а еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

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