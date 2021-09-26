"Это еще не лучшая моя версия": первые слова Усика после победы над Джошуа

"Это еще не лучшая моя версия": первые слова Усика после победы над Джошуа

34-летний украинец завладел тремя самыми престижными поясами в супертяжелом весе.

Украинский боксер Александр Усик прокомментировал свою победу над британцем Энтони Джошуа в бою, где на кону стояли пояса IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе.

Сразу после объявления рузультаты боя Саша в ринге не сдержал эмоций и расплакался.

"Это значит очень много для меня. Бой прошел именно так, как и предполагал. Было несколько моментов, когда Джошуа зажимал меня, но это незначительные вещи. Не было задачи остановить бой в 12-м раунде. Сначала я хотел это сделать, попал, бросился, но мой тренер привел меня в чувство.

Единственное, что я хотел сделать - это прославить Господа. Эта победа от него.

Сегодня наша с женой годовщина - 12 лет назад в этот день я сделал ей предложение. Сейчас я хочу домой, я готовился к этому поединку с января и был мало со своей семьей, со своими детьми. Я хочу наблюдать, как они играют, кричат, пачкают одежду. Сейчас я не думаю о реванше. Это была еще не самая лучшая моя версия", - добавил Усик.

Усик победил Джошуа единогласным судейским решением - 117-112, 116-112 и 115-113 . В последнем раунде украинец был близок к тому, чтобы нокаутировать британца, но Эй Джея спас финальный гонг.

. В последнем раунде украинец был близок к тому, чтобы нокаутировать британца, но Эй Джея спас финальный гонг. Для 34-летнего Усика это был 19-й поединок в профессионалах. В его активе 19 побед.

На счету 31-летнего Джошуа 26 боев. Британец получил 24 победы и потерпел 2 поражения.

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