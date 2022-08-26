"Это фантастика": жертва Ломаченко предсказывает Усику место в международном зале боксерской славы

Бывший чемпион мира по легкому весу Энтони Кролла поделился впечатлениями от реванша обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-3, 22 KO).

"Я считаю, что это было гораздо лучшее сражение, чем первое. Это был фантастический поединок сверхтяжеловесов, но по понятным причинам мы больше обсуждаем события, происходившие после боя и это настоящий стыд. По моему мнению, Джошуа атаковал корпус очень хорошо. Он провел замечательный 9-й раунд... но потом Усик вышел и сделал то, на что способны все выдающиеся чемпионы — прикусил капу и выдал фантастический финиш.10-й раунд Усика — это фантастика, он доказал, что станет членом зала славы в будущем.

Джошуа проиграл одному из лучших боксеров планеты Александру Усику, но другие великие битвы у него все еще впереди. Хорошо известно, что у Эй Джея большое соглашение с DAZN, поэтому он будет продолжать сражаться. Думаю, теперь на Джошуа будет меньше давления. У него впереди процесс обновления, но это не стыдно. Его избил большой боксер", — цитирует Кроллу Boxing Social.

Также Кролла назвал предположительного следующего соперника Эй Джея.

"Что касается следующего оппонента Джошуа, то это может быть Диллиан Уайт, также называется Дерек Чисора. В супертяжелом весе есть и другие топовые боксеры. По-моему, имя будущего соперника ЭйДжея было названо и по мнению многих он много сделал против Хрговича — это Чжан. Это громкая вывеска, которую можно устроить", — считает бывший боксер.

На профессиональном уровне Кролла провел 45 поединков, в которых одержал 35 побед (13 нокаутов), потерпел семь поражений и трижды сводил бои вничью. В апреле 2019 года британец уступил украинцу Василию Ломаченко.

В активе 35-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 – нокаутом) и три поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

Читайте также:

Рефери спас "Короля Албании": обидчик украинца со скандалом победил в поединке за титул WBC Silver (видео)

"Усик обладает невероятным боксерским разумом": промоутер Фьюри поделился ожиданиями от боя за "абсолюта" с украинцем

"Оставьте пояс себе": потенциальный соперник Ломаченко обиделся на авторитетный журнал