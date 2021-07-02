"Это футбол, а не бильярд или шахматы": Беседин впервые высказался об ужасной травме в матче со Швецией

"Это футбол, а не бильярд или шахматы": Беседин впервые высказался об ужасной травме в матче со Швецией

Форвард украинской сборной не сможет играть в футбол около шести месяцев.

Нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин прокомментировал тяжелую травму, которую получил в победном матче 1/8 финала Евро-2020 против команды Швеции.

"Мне очень жаль, что не смогу быть с командой на поле, но буду поддерживать всем сердцем. Уверен, все игроки отдадут на поле все, чтобы достичь нужного результата с Англией.

Также хочу поблагодарить болельщиков и партнеров по команде за поддержку после травмы. Да, было обидно, но поддержка помогает все это пережить", - сказал форвард в комментарии Tribuna.com.

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Также Беседин признался, что защитник сборной Швеции Маркус Даниэльссон, который сыграл прямой ногой ему в голень, после завершения поединка извинился за свой поступок. В ответ Артем принял извинения своего обидчика.

"Да, после матча он подошел и извинился. Он, конечно, сыграл грубо. Но это не бильярд и не шахматы. В футболе случаются травмы. На этот раз не повезло мне. Я залечу травму, вернусь сильнее и постараюсь в будущем помочь "Динамо" и сборной", - отметил Беседин.

СТОП-КАДР ЭПИЗОД С ТРАВМОЙ БЕСЕДИНА

Скриншот видео

Associated Press

Associated Press

Из-за травмы Беседин пропустит остаток континентального форума. Главный врач "Динамо" Андрей Шморгун сообщил результаты обследования, которое нападающий прошел по возвращении в Киев. Беседин пробудет без футбола ориентировочно полгода.

Украина в конце овертайма вырвала победу над Швецией благодаря голу Артема Довбика и впервые в истории вышла в четвертьфинал Чемпионата Европы.

и впервые в истории вышла в четвертьфинал Чемпионата Европы. В 1/4 финала соперником подопечных Шевченко будет команда Англии, которая в первом раунде плей-офф выбила Германию (2:0).

которая в первом раунде плей-офф (2:0). Поединок Украина - Англия состоится в субботу, 3 июля, на "Стадио Олимпико" в Риме.

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