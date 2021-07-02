"Это футбол, а не бильярд или шахматы": Беседин впервые высказался об ужасной травме в матче со Швецией

Форвард украинской сборной не сможет играть в футбол около шести месяцев.
Нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин прокомментировал тяжелую травму, которую получил в победном матче 1/8 финала Евро-2020 против команды Швеции.
"Мне очень жаль, что не смогу быть с командой на поле, но буду поддерживать всем сердцем. Уверен, все игроки отдадут на поле все, чтобы достичь нужного результата с Англией.
Также хочу поблагодарить болельщиков и партнеров по команде за поддержку после травмы. Да, было обидно, но поддержка помогает все это пережить", - сказал форвард в комментарии Tribuna.com.
Также Беседин признался, что защитник сборной Швеции Маркус Даниэльссон, который сыграл прямой ногой ему в голень, после завершения поединка извинился за свой поступок. В ответ Артем принял извинения своего обидчика.
"Да, после матча он подошел и извинился. Он, конечно, сыграл грубо. Но это не бильярд и не шахматы. В футболе случаются травмы. На этот раз не повезло мне. Я залечу травму, вернусь сильнее и постараюсь в будущем помочь "Динамо" и сборной", - отметил Беседин.
СТОП-КАДР ЭПИЗОД С ТРАВМОЙ БЕСЕДИНА
Из-за травмы Беседин пропустит остаток континентального форума. Главный врач "Динамо" Андрей Шморгун сообщил результаты обследования, которое нападающий прошел по возвращении в Киев. Беседин пробудет без футбола ориентировочно полгода.
- Украина в конце овертайма вырвала победу над Швецией благодаря голу Артема Довбика и впервые в истории вышла в четвертьфинал Чемпионата Европы.
- В 1/4 финала соперником подопечных Шевченко будет команда Англии, которая в первом раунде плей-офф выбила Германию (2:0).
- Поединок Украина - Англия состоится в субботу, 3 июля, на "Стадио Олимпико" в Риме.