"Это футболисты более атакующего плана": Луческу назвал двух игроков "Динамо", изменивших игру со "Штурмом" в ЛЧ

Наставник "бело-синих" похвалил оппонента и отметил, кто именно в составе его команды изменил ход событий.

Слова 77-летнего румынского специалисты цитирует официальный сайт "Динамо".

"Был невероятно сложный матч против очень хорошей команды. Если перед поединком с "Фенербахче" я был спокоен и уверен, что мы можем победить, то сегодня все было иначе.

Я знал, что мы встречаемся с очень мощной командой, хорошо подготовленной физически, с молодыми, полными энтузиазма игроками. "Штурм" знает, как играть в квалификации, и был очень мотивированным. В такой ситуации мы должны были не позволить сопернику контролировать игру и обладать позиционным преимуществом. Зато хотели заставить их много двигаться без мяча. Как мы увидели, в последние 30 минут игроки "Штурма" уже не могли продолжать играть в свою игру.

Что касается Вивчаренко, то он очень хорошо сыграл в атаке и как следствие сумел забить. Я предполагал, что появление на поле Вивчаренко и Караваева сменит игру, ведь это футболисты более атакующего плана.

Замена Гармаша была связана с тем, что он начал нервничать и протестовать, что неприемлемо для профессионального игрока с его опытом. С этим и была связана его замена, ведь он мог создать большие проблемы для нашей команды", – сказал Луческу.