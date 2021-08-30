"Это гениально": главный тренер ПСЖ с переводчиком "взорвали" Сеть ответом на вопрос журналиста (видео)

"Это гениально": главный тренер ПСЖ с переводчиком "взорвали" Сеть ответом на вопрос журналиста (видео)

Ролик обрел неимоверную популярность в Twitter.

ПСЖ этим летом был, пожалуй, самым видным игроком на трансферном рынке: клубу удалось подписать бесплатно сразу несколько звездных игроков - Джанлуиджи Доннарумму, Жоржиньо Вейналдума, Серхио Рамоса и, наконец, самого Лионеля Месси.

Теперь же главной проблемой для клуба остается будущее его форварда Килиана Мбаппе, которого слухи связывают с мадридским "Реалом". О ситуации с 22-летним нападающим уже высказывались и президент ПСЖ, и его спортивный директор.

На днях же отвечать на вопросы журналистов пришлось главному тренеру парижан Маурисио Почеттино. У аргентинского наставника спросили, правда ли, что Мбаппе сообщил ему, что хочет покинуть клуб.

Вопрос для Почеттино на испанский перевел переводчик. Тренер кратко заявил: "No". Ответ 49-летнего специалиста говорил сам за себя, но переводчик решил все же донести слова тренера и с невозмутимым лицом повторил: "No".

️ Periodista: - ¿Le ha dicho Mbappé que le gustaría dejar el PSG?

Pochettino: - No

Traductor: - No



@PSG_inside pic.twitter.com/SvZNONeT0Q — Diario Olé (@DiarioOle) August 28, 2021

Ролик стал очень популярным в Twitter. Его уже посмотрели свыше полумиллиона пользователей. Один из них прокомментировал видео словами: "Это гениально".

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