"Это геноцид нации": Сиренко эмоционально отреагировал на бомбардировку оккупантами роддома в Мариуполе

Украинский супертяж просит распространять информацию о преступлениях РФ.

Непобежденный украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко отреагировал на авиабомбардировку роддома и детской больницы в Мариуполе.

Если это не терроризм, то что такое терроризм? Бомбардировка роддома в Мариуполе. Не будет прощения.

Прошу поддержки у всех своих зарубежных друзей! Это не война, это геноцид украинской нации. С расстрелами мирных жителей, бомбардировкой школ, детсадов, больниц и роддомов.

Распространяйте информацию о военных преступлениях России в Украине. Помогите нашей армии", – написал Сиренко на своей странице в Instagram.

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