"Это геноцид украинцев": Владимир Кличко показал последствия обстрела Киева российскими оккупантами (видео)

Украинский боксер в очередной раз призвал компании прекратить сотрудничество с Россией.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко, который с самого начала полномасштабного российского вторжения вступил в терроборону Киева, выложил очередное видеообращение у себя в Instagram.

Украинский спортсмен показал подписчикам разрушенный ракетами захватчиков детский сад в Киеве. Легендарный боксер призвал всех тех, кто ведет бизнес с Россией, прекратить это делать, поскольку этим они способствуют геноциду украинского народа.

"Это детский сад. Это жилой район Киева, столицы Украины. Это то, что делает российская армия и их ракеты. Забирают жизни. И это то, что вы делаете. Любой, кто ведет бизнес с Россией, кровь и на ваших руках также. Это не военный объект, это жилой район Киева. Просто посмотрите на это! Это геноцид украинцев", - сказал Кличко.

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко призвал мир экономически изолировать Россию и помочь как можно быстрее остановить войну в Украине. Также он записал эмоциональное видео после бомбардировки оккупантами роддома в Мариуполе.

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