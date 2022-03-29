"Это геноцид украинского народа": Владимир Кличко в очередной раз призвал остановить российскую агрессию

Кличко-младший попытался донести до людей из-за границы ситуацию в Украине.

Эксчемпион мира по боксу Владимир Кличко в интервью Гарету Дэвису заявил, что российские оккупанты намеренно убивают мирных жителей Украины.

"Важно сохранять единство, потому что одиноко ты оступишься и терпишь неудачу. И здесь Россия, за некоторыми исключениями, одна. И весь мир против путинской агрессии, российской агрессии, российской армии, уничтожающей нашу инфраструктуру, убивает невинных жителей, наших детей.

Это происходит намеренно, а не случайно. Они неоднократно использовали фосфорные бомбы, запрещенные так же кассетные бомбардировки, которые они устраивали в Мариуполе. 90 процентов города уничтожены, тысячи его жителей убиты. Харьков, Херсон, пригороды Киева – Буча, Ирпень, Гостомель – уничтожены, мирные люди умышленно убиты.

Это геноцид украинского народа, и это очень грустно. Это реальность, а не сон. Это не фейковые новости, а горькая реальность, текущая ситуация в Украине. И Украина — это только начало. Как объявила их пропаганда, они будут двигаться дальше и продолжать. Поэтому, говоря о поддержке, очень важно остановить эту войну и агрессора здесь и сейчас", — рассказал Кличко в интервью Гарету Дэвису.

Напомним, что боксер из Казахстана Темирлан Ракумов вышел на поединок против американца Исы Шелдона, состоявшегося 25 марта в США, с сине-желтым флагом в знак поддержки Украины в войне с российскими оккупантами.

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