"Это государственные дела, не частная лавочка": украинская биатлонистка смущена выбором состава на ОИ-2022

"Это государственные дела, не частная лавочка": украинская биатлонистка смущена выбором состава на ОИ-2022

Дарья Блашко до сих пор не знает, попадет ли в сборную на Игры в Пекине.

Украинская биатлонистка Дарья Блашко рассказала о "непонятной ситуации" в национальной сборной с отбором на Олимпийские игры-2022, которые скоро стартуют в Пекине.

Блашко до сих пор не гарантировала место в заявке команды на предстоящие олимпийские соревнования. Спортсменка уверена, что должны быть определенные критерии для попадания в состав сборной Украины на Олимпиаду.

"Сначала было объявлено, что я, вроде бы, прохожу. Теперь - непонятная ситуация, никто ничего не говорит. Надеюсь, мои результаты в сезоне сказали за себя. Отбор, пожалуй, должен быть закончен в Рупольдинге, но было принято решение затянуть дальше до Антхольца.

Должны быть какие-то критерии, утверждаемые министерством, федерацией, НОК. Поскольку это государственные дела, не частная лавочка. Мы все выступаем за страну, бились за попадание, чтобы представлять свою страну достойно. Отбирались, готовились. Надеюсь, что смогу попасть в заявку", - сказала Дарья в комментарии Суспільне Спорт.

Ранее главный тренер женской сборной Украины Урош Велепец назвал трех биатлонисток, которые точно поедут в Пекин - Юлия Джима, Елена Билосюк и Валентина Семеренко.

На остальные два места в составе женской сборной Украины на Олимпиаде претендуют три биатлонистки: Дарья Блашко, Ирина Петренко и Анастасия Меркушина.

Вероятно, состав женской сборной собирались объявить после индивидуальной гонки в Антхольце, но Блашко решила не стартовать в ней.

Блашко стала единственной украинской биатлонисткой, которая смогла добыть медаль в текущем сезоне Кубка мира. Вместе с Артемом Тищенко она выиграла "бронзу" в одиночной смешанной эстафете на этапе в немецком Оберхофе.

на этапе в немецком Оберхофе. В нынешнем сезоне Кубка мира в активе Блашко 72 балла и 42-я позиция в общем зачете.

Зимние Олимпийские игры в Пекине состоятся с 4-го по 20 февраля 2022 года. Все самое важное, что стоит знать о предстоящих соревнованиях в столице Поднебесной, читайте в нашем материале.

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