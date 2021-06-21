"Это хитрая тактика Шевы": реакция соцсетей на поражение сборной Украины в решающем матче в группе Евро-2020

Болельщики и эксперты отреагировали на неудачное завершение группового этапа "сине-желтыми".
Сборная Украины проиграла (0:1) национальной команде Австрии в матче 3-го тура группы C Евро-2020 и близка к тому, чтобы завершить выступление на турнире.
ТСН Проспорт собрал самые интересные комментарии пользователей соцсетей на обидную неудачу подопечных Андрея Шевченко.
"Без смаку, без мистецтва" (с) @dmytrodzhulai— Олег Бабій (@Gullit_87) June 21, 2021
Програли...— Artur (@arthuruank) June 21, 2021
Австрійці виявились сильнішими
Україна 0 - 1 Австрія#УАФ#МиЗбірна#EURO2020#EURO2020_UAF pic.twitter.com/yuvvTFvi76
Той момент, коли вболівальники краще збірної.— KaterinaBocharova (@ESBocharova) June 21, 2021
Ніяких гарних емоцій від ТАКОЇ гри.
ВОТ КТО ВИНОВАТ!— qwest (@qwest__) June 21, 2021
Жены украинских футболистов прибыли в Бухарест поддержать сборную
Девушки посетят поединок Украина - Австрия. pic.twitter.com/nBr2z1DV9s
Я после матча Украина - Австрия.#UKRAUT pic.twitter.com/gJ0hG7r1fs— julie_nami (@julie_nami145) June 21, 2021
вы говорите больно смотреть на губы, которые не можете поцеловать? попробуйте посмотреть на матч украина-австрия!! станет больнее— ◡̈ муля ✨ катя янука дэй (@mooliiaa) June 21, 2021
Еще один валидольный вечер #УкраїнаАвстрія— кеффри (@madly_erin) June 21, 2021
біль жінки, що народжує, можуть відчути лише ті, хто дивилися матч україна-австрія— підмогильна (@juliehasnochill) June 21, 2021
Україна - Австрія 0:1. Повний провал— UA-Футбол (@ua_football) June 21, 2021
Шанси на плей-офф залишаються, але що там робити з такою грою?https://t.co/jddocFDcs0 pic.twitter.com/ZgDN3744Lo
Сиджу і плачу Ми програли 0:1 і швидше за все поїдемо додому...— Amazing Johnny (@Amazing_Johnny_) June 21, 2021
Не впізнав я сьогодні нашу Збірну
Нічого не виходило взагалі.
А ось дякую нашим вболівальникам Ви просто фантастичні
Уся надія на диво#Україна #Австрія #ЄВРО2020 #UKR #AUT #EURO2020 pic.twitter.com/h5Uns3GSh1
Україна - Австрія -0⃣:1⃣. Немає слів. pic.twitter.com/PlyzzSEppH— FlashScore.ua (@FlashScoreUA) June 21, 2021
Пропоную збірній України подати позов до ОАСК, стосовно результату матчу Україна - Австрія від 21.06.21— якийсь Влад з Харкова (@vlad_z_kharkova) June 21, 2021
Футбол Україна-Австрія транслюють, щоб відволікати увагу від свіжого Бігуса— Рудий Кенгуру (@hu_YUZHNOYE) June 21, 2021
Кажуть, Збірна України досі грає другий тайм проти Північної Македонії. #UKRAUT #EURO2020 #УкраїнаАвстрія— LeoRuslan (@Leoruslan) June 21, 2021
Коментатор матчу збірних Україна-Австрія: "Патріотичні вигуки чутно із трибун..."— Ведмедик 25% Клишоногий (@_3118028278362) June 21, 2021
(ПУТІН Х**О!!!)