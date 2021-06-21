"Это хитрая тактика Шевы": реакция соцсетей на поражение сборной Украины в решающем матче в группе Евро-2020

Сиджу і плачу Ми програли 0:1 і швидше за все поїдемо додому...



Не впізнав я сьогодні нашу Збірну



Нічого не виходило взагалі.



А ось дякую нашим вболівальникам Ви просто фантастичні



Уся надія на диво#Україна #Австрія #ЄВРО2020 #UKR #AUT #EURO2020 pic.twitter.com/h5Uns3GSh1