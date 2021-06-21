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"Это хитрая тактика Шевы": реакция соцсетей на поражение сборной Украины в решающем матче в группе Евро-2020

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"Это хитрая тактика Шевы": реакция соцсетей на поражение сборной Украины в решающем матче в группе Евро-2020

Associated Press

Болельщики и эксперты отреагировали на неудачное завершение группового этапа "сине-желтыми".

Сборная Украины проиграла (0:1) национальной команде Австрии в матче 3-го тура группы C Евро-2020 и близка к тому, чтобы завершить выступление на турнире.

ТСН Проспорт собрал самые интересные комментарии пользователей соцсетей на обидную неудачу подопечных Андрея Шевченко.