"Это исправимо": тренер "Реала" похвалил Лунина за его игру в Кубке Испании, но все же выделил определенный недостаток

"Это исправимо": тренер "Реала" похвалил Лунина за его игру в Кубке Испании, но все же выделил определенный недостаток

Пресс-служба клуба также осталась довольна действиями Андрея.

Главный тренер мадридского " Реала " Карло Анчелотти прокомментировал игру украинского вратаря Андрея Лунина в матче 1/16 финала Кубка Испании против "Алькояно".

Слова наставника Королевского клуба приводит Marca.

Лунин очень хорошо сыграл в воротах, но с некоторыми ошибками во время игры ногами. Мне нравится, что он справляется с игрой на линии, а ситуацию с игрой ногами мы можем исправить.

Все можно улучшить, если бы у Лунина было больше игровой практики. Но я бы не сказал, что Андрей будет гарантированно играть все матчи в Кубке Испании, тогда как Куртуа не имеет абонемента на матче внутреннего первенства, — отметил итальянец.

Отметим, что Лунин вышел в стартовом составе мадридцев впервые за год. В последний раз он выходил с первых минут за "сливочных" 20 января 2021 года, когда "Реал" также в рамках этой стадии турнира играл именно против "Алькояно". Та игра завершилась сенсационной победой хозяев (2:1).

От статистических ресурсов украинский кипер получил средние оценки. Он совершил три "сейва", однажды выбил мяч руками после навеса и сделал шесть точных передач, что составляет всего 26% от общего количества.

Интересно, что игру Лунина отметил и Twitter "Реала", сопроводивший его выступление аплодисментами.

В своеобразном матче-реванше "Реал" одержал убедительную победу над соперником низшего дивизиона со счетом 3:1 ;

; Лунин перешел в "Реал" летом 2018 года из луганской "Зари". За украинца "сливочные" заплатили 8,5 миллиона евро;

С того времени Лунин сдавался в аренду "Леганесу", "Вальядолиду" и " Овьедо ", суммарно за которые провел 29 поединков. На данный момент в его активе за "Реал" всего два матча, и оба против "Алькояно".

Добавим, что "Реал" является лидером Примеры. В активе "сливочных" 46 очков после 20 сыгранных матчей. Отрыв от второго места, на котором идет "Севилья", составляет пять баллов, однако "нервионцы" провели на игру меньше. Свой следующий матч команда Анчелотти проведет 8 января, когда в рамках 20-го тура внутреннего первенства примет "Валенсию".