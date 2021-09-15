"Это качественные соперники": тренер "Бенфики" сравнил силу киевского "Динамо" и московского "Спартака"

Мнение авторитетного специалиста.

Главный тренер лиссабонской "Бенфики" Жорже Жезуш после ничьей с киевским "Динамо" (0:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сравнил "бело-синих" с московским "Спартаком", который его команда прошла в квалификации турнира - 2:0, 2:0.

Читайте также: VAR лишил "Динамо" победы над "Бенфикой" в Лиге чемпионов: почему отменили гол Шапаренко

"С кем пришлось тяжелее? Это интересный вопрос. Обе команды довольно качественные, это сильные соперники. Возможно, "Динамо" лучше подготовлено тактически, в смысле коллективной игры.

Но про оба матча можно сказать, что нам пришлось в них непросто", - цитирует Жезуша "Динамо Киев от Шурика".

В другом матче стартового тура группы E "Барселона" на "Камп Ноу" проиграла "Баварии" (0:3).

"Баварии" (0:3). Поединки 2-го тура группового этапа ЛЧ состоятся 29 сентября: "Бавария" - "Динамо", "Бенфика" - "Барселона".

По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Обладатели третьих мест перейдут в Лигу Европы, где в стыковых матчах поборются против команд, которые заняли вторые места в группах ЛЕ.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку