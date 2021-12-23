"Это какая-то шутка": Клопп и Гвардиола разгневались календарем АПЛ в Boxing Day

Тренеры английских клубов волнуются за своих подопечных из-за интенсивного графика матчей.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп и наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразили недовольство расписанием матчей команд английской Премьер-лиги в рождественский период - так называемый Boxing Day.

По мнению обоих специалистов, перерыв между поединками одного клуба всего в один день слишком короткий и несет опасность здоровью футболистов, у которых повышается риск травмироваться.

"У меня нет никаких проблем с Boxing Day, в этот период проходят отличные матчи, никто не говорит, что их нужно отменять. Проблема в том, что играть 26-го и 28 декабря абсолютно невозможно, это какая-то шутка! Нет никаких проблем в том, чтобы сыграть 26-го и 29 декабря, мы не просим о переносе игры на следующий год, мы просим, чтобы матчи были 26-го и 29 декабря.

Я знаю, что в Англии так играли всегда, но посмотрите, сколько травм у всех за этот период! Мы хотим играть во время Boxing Day, но два матча за два дня - это неправильно", - приводит слова Клоппа talkSPORT.

"Игрокам и тренерам стоит устроить забастовку? Словами этот вопрос точно не решить. Для УЕФА, ФИФА, АПЛ и телетрансляторов - это бизнес, который важнее здоровья игроков.

Возможно, нам нужна забастовка, чтобы привлечь внимание людей. Но я не думаю, что до этого дойдет", - сказал Гвардиола в интервью Manchester Evening News.

Ранее сообщалось, что в АПЛ зафиксировали антирекорд заболеваемости коронавирусом с начала пандемии.

После 18 туров лидирует в АПЛ "Манчестер Сити". Команда Гвардиолы опережает "Ливерпуль" на 3 балла, а "Челси - на 6 очков.

В следующих матчах Чемпионата Англии "горожане" и "мерсисайдцы" сыграют против "Лестера". Зинченко и Ко будут сражаться с "лисами" дома 26 декабря, а "красные" в гостях будут противостоять команде Брендана Роджерса 28 декабря.

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