"Это какой-то беспредел": Шовковский "разнес" судейство в матче УПЛ против "Шахтера"

Александр Шовковский / © ФК Динамо Киев

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский раскритиковал работу арбитра в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26 против донецкого "Шахтера".

Наставник "бело-синих" остался возмущен тем, что главный судья поединка Виталий Романов не назначил пенальти в ворота "горняков" за фол Ефима Конопли против Шолы Огунданы в штрафной площадке донецкого клуба.

Поединок на "Арене Львов" завершился победой "Шахтера" со счетом 3:1 .

"В эпизоде с Шолой был чистый пенальти. И это уже второй такой с участием моей команды. Когда мы играли с "Зарей", в ее ворота не назначили очевидный пенальти. И сейчас, в ворота "Шахтера", так же. Извините, но я не знаю, чего мы хотим тогда достигать, над чем работает судейский корпус...

Мне уже позвонил по телефону не один человек из судейского корпуса, и все сказали, что там был чистый пенальти. Тогда была бы совсем другая игра. Последний гол мы пропустили на контратаке, когда уже рисковали, пошли ва-банк. Но судейство – это какой-то беспредел", – сказал Шовковский в эфире УПЛ ТВ.

Победа в Классическом позволила "Шахтеру" (24 очка) укрепить свое лидерство в турнирной таблице УПЛ. "Динамо" (20 баллов) осталось на втором месте.

В следующем туре чемпионата Украины дончане сразятся с "Полтавой", а киевляне примут ЛНЗ. Оба матча состоятся 9 ноября.

Перед этим, 6 ноября, оба клуба проведут поединки основного раунда Лиги конференций: "Шахтер" сыграет против исландского "Брейдаблика", а "Динамо" встретится с боснийским "Зрински".

Напомним, 29 октября "Динамо" и "Шахтер" встречались в матче 1/8 финала Кубка Украины. Киевляне одержали волевую победу со счетом 2:1 и вышли в четвертьфинал.