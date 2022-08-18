"Это катастрофа": Луческу раскритиковал главного арбитра и УЕФА после матча с "Бенфикой" в Лиге чемпионов

Yfcnfdybr "бело-синих" остался недоволен действиями главного судьи, а также регламентом УЕФА.

Об этом румын рассказал на послематчевой пресс-конференции, передает официальный сайт "Динамо".

В частности, Луческу обвинил европейский футбольный орган в системе дисквалификации футболистов.

"Думаю, если бы у нас сегодня на поле, в центре поля, был Сидорчук, мы бы не пропустили два гола, его опыт нам бы очень пригодился. Но мы потеряли его после матча со "Штурмом"… Я считаю, это ненормально, что мы сыграли уже четыре матча и остались без ключевого игрока из-за дисквалификации, а некоторые команды начинают свое выступление в квалификации, как говорится, с чистого листа.

В итоге, мы остались без важных для нас игроков, допустили ошибки и пропустили гол. После этого мы доминировали на поле, имели три-четыре возможности, чтобы забить, но затем очередная ошибка привела ко второму пропущенному мячу. После этого уже тяжело было надеяться на победу, поскольку у "Бенфики" все игроки очень высокого уровня", — сказал тренер киевлян.

Что касается работы арбитра, то Луческу раскритиковал его за отсутствие предупреждений для игроков португальского клуба.

"Я ожидал, что рефери что-то сделает с этим, но желтой карточки не было. Когда атакуют семь-восемь игроков, теряют мяч, мы организуем контратаку, которую срывают фолом – судья высокого европейского уровня обязан наказывать в таких ситуациях предупреждением. Но и здесь никакой реакции не было. Это катастрофа… В то же время хочу подчеркнуть, что судья никак не повлиял на итоговый результат", — резюмировал Луческу.

Напоследок румынский специалист поблагодарил футболистов "Динамо" за самоотдачу и зрителей за атмосферу, которую они создали на стадионе.