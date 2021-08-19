"Это кайф, супер. Ой, чуть не заматерился": президент "Ингульца" эмоционально отреагировал на успех в игре с "Динамо" (видео)

"Это кайф, супер. Ой, чуть не заматерился": президент "Ингульца" эмоционально отреагировал на успех в игре с "Динамо" (видео)

Слова главы клуба сразу же после поединка.

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк эмоционально прокомментировал сенсационную ничью, которую отстояла его команда в матче 4-го тура украинской Премьер-лиги с киевским "Динамо".

"Я не знаю, что говорить. Скажу одно только, что с такой командой, как "Динамо" (Киев), взять очко это... Я - не тренер "Руха", который говорил, что с "Шахтером" он два очка не добрал.

Я вам скажу: с "Динамо" просто повезло. Просто повезло с такой командой взять очко. Я очень благодарен пацанам за самоотдачу.

Супер! Очень благодарю всех болельщиков, которые нас поддерживали и болели. Когда в конце игры мы чуть не забили второй гол, когда все "динамовские" начали скандировать: "Ингулец!" - это кайф, это супер. Ой, чуть не заматерился. Я же теперь вообще не матерюсь. Это супер, спасибо всем", - сказал Поворознюк.

Матч между "Ингульцом" и "Динамо" завершился вничью со счетом 1:1 .

. "Динамо" набрало 10 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице УПЛ. Для "Ингульца" это первый набранный балл, он идет последним, 16-м.

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