"Это кажется страшным сном": Шевченко заплакал в прямом эфире, говоря о нападении РФ на Украину

Андрей Шевченко шокирован тем, что произошло на его родине.
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не смог сдержать слез в эфире итальянского телевидения, отвечая на вопрос о полномасштабном вторжении российских войск на территорию нашей страны.
"Мои родственники рассказывают мне о том, что происходит. Это ужас, от которого я хочу проснуться. Города бомбят, убивают детей и старых людей, которые не могут уехать. Это кажется страшным сном, кажется, что завтра я проснусь и вернусь к нормальной жизни но я понимаю, что этого не произойдет... Это реальность.
Украина хочет быть частью Европы, это было наше решение. Зеленский - великий президент, который ведет нас к нашей свободе и независимости", - со слезами на глазах сказал Шевченко в интервью телеканалу RAI 3.
Voler bene a @jksheva7— Pietro Raffa (@pietroraffa) 6 марта 2022
L'Italia è con voi! pic.twitter.com/IOUIfFgNtQ #Shevchenko #StopPutinNOW
Ранее сообщалось, что перед матчем Кубка Италии "Милан" - "Интер" Шевченко обратился к итальянцам с просьбой помочь остановить войну в Украине.
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