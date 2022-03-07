"Это кажется страшным сном": Шевченко заплакал в прямом эфире, говоря о нападении РФ на Украину

"Это кажется страшным сном": Шевченко заплакал в прямом эфире, говоря о нападении РФ на Украину

Андрей Шевченко шокирован тем, что произошло на его родине.

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не смог сдержать слез в эфире итальянского телевидения, отвечая на вопрос о полномасштабном вторжении российских войск на территорию нашей страны.

"Мои родственники рассказывают мне о том, что происходит. Это ужас, от которого я хочу проснуться. Города бомбят, убивают детей и старых людей, которые не могут уехать. Это кажется страшным сном, кажется, что завтра я проснусь и вернусь к нормальной жизни но я понимаю, что этого не произойдет... Это реальность.

Украина хочет быть частью Европы, это было наше решение. Зеленский - великий президент, который ведет нас к нашей свободе и независимости", - со слезами на глазах сказал Шевченко в интервью телеканалу RAI 3.

Ранее сообщалось, что перед матчем Кубка Италии "Милан" - "Интер" Шевченко обратился к итальянцам с просьбой помочь остановить войну в Украине.

Потери России на 7 марта 2022 года / ТСН.ua

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