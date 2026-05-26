"Это Киев за три дня": Усик прокомментировал судейские записки в бою с Верховеном

Усик — Верховен / © Associated Press

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александр Усик прокомментировал судейские записки в бою с нидерландским кикбоксером Рико Верховеном, которого он победил нокаутом.

"Я вообще об этом не думаю. О карточках. Я не могу быть компетентным, потому что я — не судья. Если бы я со стороны смотрел этот бой, то это одно, а я был в ринге и судить, как судья посчитал какой-то из раундов — это не мое. На карточках было так, а в итоге вышло так. И сейчас за карточки эти что-то говорить — это Киев за три дня.

Я вообще иногда не понимаю, как судят судьи, и мне кажется, что большинство судей — я их не осуждаю, просто разговариваю, демагогию разводим. Относительно того, что человек, ни разу не выходивший в ринг, просто научился быть судьей. Есть же какие-то критерии там. Но это их работа, они имеют лицензию, они ее выполняют. Слава Богу, что до решения карточек не дошло ничего", — приводит ТСН слова Усика с пресс-конференции после боя против Верховена.

Отметим, что на момент завершения боя нидерландец имел минимальное преимущество на записках одного из судей, тогда как еще двое фиксировали ничью.

По статистике ударов Верховен также имел незначительное преимущество над Усиком.

Усик победил Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде. Сначала украинец отправил соперника в нокдаун, а затем пошел добивать его и рефери остановил бой за секунду до завершения 11-го раунда.

Верховен после поражения от Усика возмутился решением рефери, заявив, что он преждевременно остановил поединок.

Рико уже подал официальный протест касательно результата боя с Усиком.

