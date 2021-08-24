"Это ключевой момент": Джошуа выразил серьезные опасения перед боем с Усиком

"Это ключевой момент": Джошуа выразил серьезные опасения перед боем с Усиком

До поединка двух олимпийских чемпионов остается ровно месяц.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился мнением о предстоящем поединке против украинца Александра Усика.

"Конечно, Усик - тяжелый соперник на все 100%. Он отлично двигается, поэтому для боя с таким соперником очень важна концентрация.

Готовлю себя к 12 раундам. Мне важно пробивать комбинации в четыре удара, а не бить одиночными. Сейчас я провожу спарринги по 15 раундов, мне важно хорошо подготовиться к бою с Усиком. Это ключевой момент.

Я не буду торопиться, буду боксировать умно, чтобы по итогу нокаутировать его", - цитирует Джошуа Sky Sports.

Поединок между Усиком и Джошуа состоится в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм" 25 сентября.

Усик в последнем поединке победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе.

и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе. На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) в профессионалах при одном поражении. В последнем бою в декабре прошлого года он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, опубликован официальный проморолик к чемпионскому супербою.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку