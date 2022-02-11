"Это коррупция": чемпион Олимпиады-2022 обвинил команду соперников в манипуляциях со льдом в Пекине

"Это коррупция": чемпион Олимпиады-2022 обвинил команду соперников в манипуляциях со льдом в Пекине

Нильс ван дер Пул считает, что соперники влияли на организаторов соревнований.

На Олимпийских играх-2022 в Пекине вспыхнул новый скандал. Шведский конькобежец Нильс ван дер Пул, завоевавший "золото" на соревнованиях в столице Китая, обвинил сборную Нидерландов в нечестной игре.

За основу обвинений 25-летний рекордсмен мира взял статью schaatsen.nl, в которой спортивный ученый Сандер ван Гинкел рассказывает о том, как можно увеличить результаты команды с помощью определенного состава льда.

Ван дер Пул считает, что в статье напрямую заявляется о манипуляциях и влиянии на команду ледоваров в виде спорта, где Нидерланды доминируют уже много лет.

"Это совсем нечестная игра. Олимпиада - это выше, сильнее, быстрее. А происходящее здесь это коррупция! Это попытка изменить поле игры в свою пользу, используя неэтические и аморальные средства. Это самый большой скандал в нашем виде спорта. У нас были случаи употребления допинга, и я не вижу, чтобы это было менее серьезным", - приводит слова ван дер Пула NY Post.

В свою очередь, нидерландская сторона отвергает эти обвинения.

"Жаль, что были использованы такие громкие слова. Я надеюсь, что ван дер Пул сможет быстро покончить с этим, и мы увидим чудесное сражение на 10-километровой дистанции в пятницу на льду", - сказал технический директор сборной Нидерландов Мауритс Хендрикс на пресс-конференции.

Отметим, что на Олимпиаде-2022 в Пекине сборная Нидерландов по конькобежному спорту добыла уже 7 медалей: 4 "золота", 2 "серебра" и одну "бронзу".

Швеция на Играх-2022 выиграла только одну награду - именно ван дер Пул с олимпийским рекордом стал чемпионом на 5-километровой дистанции.

Читайте также:

Уникальный рекорд: 46-летняя бразильянка переписала историю Олимпийских игр

Стало известно, кто из украинских биатлонистов будет бежать в мужском спринте на ОИ-2022

Официально: у 15-летней российской фигуристки, выступающей на ОИ-2022, обнаружили допинг