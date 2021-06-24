"Это лучше, чем Хорватия и Бельгия": в сборной Швеции высказались о предстоящем матче с Украиной

"Это лучше, чем Хорватия и Бельгия": в сборной Швеции высказались о предстоящем матче с Украиной

Скандинавская команда рада получить в соперники подопечных Андрея Шевченко, но готовится к непростому поединку.

Игроки сборной Швеции поделились мыслями о матче с Украиной в 1/8 финала Чемпионата Европы-2020.

Подопечные Янне Андерссона в интервью местному изданию Aftonbladet положительно восприняли попадание на украинскую команду, но отметили, что легкой прогулки не ждут.

Полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг.

"Я не хочу сглазить и сказать, что с Украиной будет легче, потому что нам еще нужно их победить. Но если вы посмотрите на Хорватию и Бельгию, то увидите, что это две большие футбольные сборные, и становится понятно, что встреча с Украиной может быть для нас незначительным перевесом.

Украина имеет топ-игроков, как Ярмоленко и Зинченко. Это опасная команда с неприятными контратаками. Они играют привлекательно, будет непростой матч. У них есть хорошие футболисты, но наша цель - пройти дальше", - сказал Форсберг.

Полузащитник шведской сборной Виктор Классон.

"Думаю, Украина также рада получить нас в соперники. Это будет непростой матч. Если мы не покажем необходимого уровня, то гарантированно проиграем. Не знаю, насколько Хорватия сильнее Украины. Но Бельгия точно сильнее, и это хорошо, что мы ее избежали", - заявил хавбек.

Полузащитник сборной Швеции Альбин Экдаль.

"На бумаге Украина выглядит лучшим соперником, чем другие топ-сборные. Мы посмотрели несколько матчей Украины, включая игру против Нидерландов - они провели хороший поединок. Без сомнения, это будет очень тяжелая игра", - убежден Экдаль.

Ранее рассказывалось о том, что посол Швеции пошутил мемом над сборной Украины после ее выхода в 1/8 финала Евро-2020.

Матч Швеция - Украина состоится во вторник, 29 июня, на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго (Шотландия). Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

Победитель пары Швеция - Украина в четвертьфинале выйдет на победителя пары Англия - Германия.

Новости мира: посол Швеции в Украине пошутил в соцсети над украинской сборной

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