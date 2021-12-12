"Это лучший момент в твоей карьере": защитник "Шахтера" показал забавный случай с Марлосом (видео)

"Это лучший момент в твоей карьере": защитник "Шахтера" показал забавный случай с Марлосом (видео)

Кривцов попрощался с партнером по команде.

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов попрощался с полузащитником Марлосом.

Сегодня стало известно, что бразилец решил завершить сотрудничество с "горняками" и не стал продлевать контракт, истекающий в конце этого месяца.

"Брат Марлос, это — лучший момент в твоей карьере за "Шахтер". Спасибо тебе большое за все! Ты — топ! Всегда буду рад встрече с тобой!" — написал Кривцов на своей странице в Instagram, сопровождая пост курьезным видео с участием его одноклубника.

На видео Марлос после толчка соперника случайно сбивает судью в матче с "Александрией".

Марлос перешел в "Шахтер" из харьковского "Металлиста" в 2014-м году. Вместе с "горняками" хавбек завоевал 12 трофеев — четыре титула в УПЛ, четыре Кубка Украины и четыре Суперкубка страны.

В общей сложности игрок провел за дончан 287 матчей и забил 74 гола во всех турнирах. Марлос является 11-м бомбардиром и входит в топ-25 игроков по количеству поединков в истории клуба.

Стоит отметить, что у Марлоса есть украинское гражданство и провел за национальную команду 27 матчей.

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