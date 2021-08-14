"Это люди без рода и племени": Беленюк жестко ответил российской пропагандистке, высмеявшей его танец на Олимпиаде

Спортсмен дал достойный отпор "журналистке".
Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк дал ответ российской пропагандистке Ольге Скабеевой, которая высмеяла его танец после победы на Играх-2020 в Токио.
Тогда "журналистка" в эфире одного из государственных телеканалов РФ заявила: "Знатоки народных танцев подозревают, что Беленюк дал не традиционного украинского гопака, а пустился в "москальскую присядку". Так что на родине могут возникнуть вопросики".
Ответ на заявление пропагандистки из РФ борец дал уже после возвращения из Японии.
"Это люди без рода и без племени, которых только одно мотивирует - нести откровенную чушь. Она - пропагандист. Она занимается своей деятельностью - несет всякую чушь и надеется, что будет услышана какими-то слоями населения.
Кому-то это интересно. Но адекватные люди вообще не должны подобные передачи смотреть", - цитирует Беленюка "Обозреватель".
- На Олимпиаде в Токио Беленюк стал единственным украинцем, выигравшим золотую награду.
- Всего в активе страны на Играх-2020 19 медалей - одна золотая, шесть серебряных и 12 бронзовых.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, на Беленюка в центре Киева пытались напасть неизвестные лица.