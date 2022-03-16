"Это мой дом": экс-первая ракетка Украины вернулся из-за границы, чтобы защищать Киев (фото)

Еще один бывший украинский теннисист вступил в ряды терробороны.

Бывший украинский теннисист Александр Долгополов вслед за своим коллегой и товарищем Сергеем Стаховским вернулся в родной Киев, чтобы вступить в ряды его защитников от российских оккупантов.

Об этом Долгополов сообщил на своей странице в Instagram.

"Эту войну я встретил в Турции. Прилетел туда за день до начала и заставив поехать туда свою маму и сестру. Почему? Потому что, несмотря на массовое возражение, и после шуток всех по поводу этих лучших разведок мира я прекрасно сознавал, что такое возможно, вплоть до ударов по Киеву, хотя и считал маловероятным.

После этого я в голове прокрутил, что будет происходить в первые дни/неделю и чем я буду полезен. Придя к выводу, что это вызовет массовую панику и я буду одним из этих паникующих, я понял, что максимальная польза от меня будет в информационном пространстве из-за большой иностранной аудитории в моем твиттере, и лучше, если я буду занят не мыслями, как отправить свою семью в безопасность, а освещением этого ужаса и донесением правды, а также сбором средств для наших защитников, ведь именно им нужно было принять первый удар на себя!

Через пару дней я и мои прекрасные украинцы разорвали информпространство правдой и не оставили шансов для всего мира не понять происходящее.

К тому моменту я уже начал тренироваться с оружием и мне повезло, что в Турции меня учил бывший профессиональный военный. Они с огромным удовольствием принялись это делать, услышав мои цели.

Конечно, за 5-7 дней большим воином не станешь, но с оружием я уже чувствую себя комфортно, а с 25 метров 3 из 5 в голову попаду в обстановке тренировок.

Параллельно с тренировками я планировал выезд назад. Найдя несколько летящих из Штатов человек, мы каждый, сколько смог, насобирали денег, ребята привезли шесть броников из Америки: нам и передать нашим защитникам. Познакомились мы в Загребе, где планировали докупить тепловизоров, прицелов и нужных вещей для ВСУ. И вот, спустя столько времени, на перекладных и с помощью многих людей я пересек границу с Польшей и теперь доехал до Киева!

Это мой дом и мы будем его защищать с теми, кто остался, и будем помогать, чем можем.

Не собираюсь осуждать уехавших мужчин, война — это страшно и не каждый готов, и всем нам есть что терять, кроме нашей любимой Украины. Но знайте: каждый может внести свой вклад, и даже если вас не используют в бою, вы будете поднимать дух армии и веру людей, просто находясь рядом и помогая тем, чем умеете и кому сможете.

Не бойтесь, присоединяйтесь, возвращайтесь.

Всем нашим знаменитостям и лидерам мнений, которые на местах, большое уважение и спасибо!

Разговаривать публично и с незнакомыми мне людьми я планирую с этого момента на украинском, так что сначала не судите строго.

Писать я продолжу по-русски, поскольку, несмотря на блокировку соцсетей соседей, многие пока имеют доступ через vpn и нужно им доносить реальность и правду.

Правда за нами, мы на своей земле и защитим ее!

Дальше я буду в Киеве, до нашей победы и после нее. Слава Украине!" – написал Александр Долгополов.

Ранее Сергей Стаховский отреагировал на комментарий главного тренера "Тоттенгема" Антонио Конте о вторжении РФ в Украину, в котором итальянский специалист посочувствовал российским спортсменам из-за того, что они попали под санкции и были отстранены от международных соревнований.

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