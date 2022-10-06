"Это мой двор": капитан "Динамо" эмоционально прокомментировал ракетный обстрел Запорожья (фото)

Капитан киевского "Динамо" и сборной Украины Сергей Сидорчук, который является уроженцем Запорожья, прокомментировал ракетный обстрел российскими оккупантами его родного города.

На своей странице в Instagram 31-летний футболист опубликовал жуткие фото разрушенных многоэтажек. Пострадал от атаки россиян и двор самого Сергея, где прошло его детство.

Также Сидорчук возмутился тем, что Международная федерация бокса (IBA) вернула к соревнованиям спортсменов стран-агрессоров, цинично прикрываясь нарративом "спорт вне политики".

"Это мой двор. Так ли я представлял себе его в будущем, когда ходил здесь маленьким каждый день? Я мечтал, что в 2022 году здесь будут небоскребы, супергерои и электрокары. Небоскребов нет, потому что все разрушается врагом. Но будут, когда мы победим и отстроим все. Супергерои есть, это наши ВСУ. И электрокары, несмотря на затуманивание ума у их производителя, хотя я бы хотел, чтобы и он (Илон Маск - прим.) увидел эти кадры сегодня.

И в момент, когда утро начинается с ужасных новостей и фотографий родных мест, я вижу, как представители страны-убийцы возвращаются в бокс. Спорт вне политики? Серьезно?

Я бы тоже очень хотел быть вне политики. И думал когда-то, что был. Это очень удобно. До первой сирены, до первых слез твоего ребенка, потому что ему страшно, до первой ракеты над головой и первой ракеты в твоем дворе. Запорожье, сердце болит", - написал Сидорчук.

Как сообщалось, к утру 6 октября в результате обстрела российскими оккупантами Запорожья в городе возникли пожары, разрушения получили жилые дома. Известно, что два человека погибли, под завалами находились пять человек.

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