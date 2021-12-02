"Это моя цель": российский боксер сделал громкое заявление в адрес Усика

Также он "пригрозил" и двум другим боксерам.

Российский боксер Арсланбек Махмудов достаточно самоуверенно высказался в адрес украинского чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Александра Усика.

Об этом 32-летний россиянин рассказал в интервью для YouTube-канала Виктора Ялимова.

Так, Махмудов заявил, что сможет "разнести" Усика в ринге. Подобная его формулировка касается и еще двух боксеров мирового уровня – Энтони Джошуа, а также Тайсона Фьюри.

"Я могу выиграть у кого-либо. По поводу следующего боя, пока все в процессе. Конкретного ничего не могу сказать. Они пусть решают, что хотят. Мне это не интересно. Если подберусь, то моя цель – разнести их. Это я и сделаю. И потому я здесь", — сказал Махмудов.

На вопрос, кого выбрал бы россиянин из этой троицы, он ответил, что Джошуа.

"Почему Джошуа? Он медийный, известный. Можно заработать и удобно мне.

Я скажу так, это не Усик выиграл, а Джошуа проиграл сам себе. Во-первых, он допустил грубую тактическую ошибку. Олимпийский чемпион левша, он хотел его переиграть. Это невыполнимая задача! Невозможно! Второй момент – его поражение Руису. Он был более агрессивным раньше, а сейчас осторожничал. Мое мнение, что он заигрался. Он богат и не голоден к победам.

Скажу один пример: бой Усик – Чисора, больше ничего не надо придумывать. Этот бой показал, как нужно боксировать против Усика", – отметил Махмудов.

Отметим, что Усик собрал свои пояса именно в бою с Джошуа, победив его в конце сентября. Таким образом, Александр стал чемпионом мира во второй для себя весовой категории. Ранее он собрал все четыре самых престижных пояса в крузервейте.