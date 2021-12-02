"Это моя цель": российский боксер сделал громкое заявление в адрес Усика

Также он "пригрозил" и двум другим боксерам.
Российский боксер Арсланбек Махмудов достаточно самоуверенно высказался в адрес украинского чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Александра Усика.
Об этом 32-летний россиянин рассказал в интервью для YouTube-канала Виктора Ялимова.
Так, Махмудов заявил, что сможет "разнести" Усика в ринге. Подобная его формулировка касается и еще двух боксеров мирового уровня – Энтони Джошуа, а также Тайсона Фьюри.
"Я могу выиграть у кого-либо. По поводу следующего боя, пока все в процессе. Конкретного ничего не могу сказать. Они пусть решают, что хотят. Мне это не интересно. Если подберусь, то моя цель – разнести их. Это я и сделаю. И потому я здесь", — сказал Махмудов.
На вопрос, кого выбрал бы россиянин из этой троицы, он ответил, что Джошуа.
"Почему Джошуа? Он медийный, известный. Можно заработать и удобно мне.
Я скажу так, это не Усик выиграл, а Джошуа проиграл сам себе. Во-первых, он допустил грубую тактическую ошибку. Олимпийский чемпион левша, он хотел его переиграть. Это невыполнимая задача! Невозможно! Второй момент – его поражение Руису. Он был более агрессивным раньше, а сейчас осторожничал. Мое мнение, что он заигрался. Он богат и не голоден к победам.
Скажу один пример: бой Усик – Чисора, больше ничего не надо придумывать. Этот бой показал, как нужно боксировать против Усика", – отметил Махмудов.
Отметим, что Усик собрал свои пояса именно в бою с Джошуа, победив его в конце сентября. Таким образом, Александр стал чемпионом мира во второй для себя весовой категории. Ранее он собрал все четыре самых престижных пояса в крузервейте.
- Для 34-летнего Усика это был 19 поединок в профессионалах. В его активе 19 побед;
- Реванш Усика и Джошуа планируют провести весной 2022 года;
- В активе 31-летнего Джошуа 24 победы (22 – нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы;
- В послужном списке 33-летнего Фьюри 31 победа (22 – нокаутом) и одна ничья. Он остается непобедимым на профессиональном ринге;
- Махмудов является непобедимым боксером в тяжелом весе. Он входит в топ-25 супертяжеловесов планеты.