"Это моя эпоха": Фьюри пригрозил Усику расправой после объявления боя за "абсолюта"

"Цыганский король" не сомневается в своей победе над украинцем.

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри отреагировал на официальное объявление боя против чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александра Усика.

"Цыганский король" уверен, что сможет победить своего соперника и стать абсолютным чемпионом хевивейта. Британец заявил, что спросит у украинца, как тот хочет проиграть – нокаутом или по очкам.

"Усик, ты можешь бежать, но "Цыганский король" придет за тобой. Это моя эпоха, а твое время прошло. Твой непобедимый рекорд и твои пояса – они будут моими", – приводит слова Фьюри Boxing Scene.

"Послушайте, я нокаутирую Усика. Могу его нокаутировать, или просто перебоксировать. Я одержу победу в любом случае. Позволю ему выбрать. Спрошу его в следующий раз, когда мы встретимся. Он хочет, чтобы я его перебоксировал или нокаутировал?" – сказал британец.

"I can out box him or knock him out." @Tyson_Fury дает свой потенциальный outcomes. pic.twitter.com/eztRuuN0re — Top Rank Boxing (@trboxing) November 16, 2023

Ранее сообщалось, что Усик и Фьюри устроили толкотню во время дуэли взглядов, которая состоялась после пресс-конференции.

Поединок Усик – Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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Бой между украинцем и британцем планировали провести 23 декабря 2023 года, но его перенесли из-за травмы, которую "Цыганский король" получил в поединке против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был легендарный Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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