"Это наша Лига чемпионов": Шевченко назвал главную задачу для своей команды в Серии А

"Это наша Лига чемпионов": Шевченко назвал главную задачу для своей команды в Серии А

Украинский специалист высказался об игре своей команды.

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко прокомментировал заключительный перед зимним перерывом матч против "Аталанты" и поделился ожиданиями от будущего своей команды.

"У нас боевое настроение. Мы играем против одной из сильнейших команд, которая в последние годы показывает очень хорошие результаты. Этот клуб процветает и крепкий. Кроме того, мы будем играть против отличного тренера.

Я уже говорил после матча с Лацио, что как только у нас возникают сложности, команда теряет уверенность. Поединок с римлянами начался хорошо, мы контролировали игру, но после пропущенного гола команда потеряла уверенность. Мы должны настраиваться на то, чтобы выигрывать каждую дуэль на поле. Нужно брать верх в небольших единоборствах и максимально выкладываться. От этого нужно строить наше будущее.

Положение в турнирной таблице на данный момент для нас не критично. Мы еще в игре. После перерыва начнется второй круг, и мы должны быть готовы к нему. Но и этот год нужно завершить, сделав все, что в наших силах.

Надо смотреть в будущее. Перед матчами нужно думать, как лучше подготовиться, с каким настроением выходить на поле. И так каждую игру, даже если мы играем против более сильных соперников.

В последних поединках мы встречались с командами, борющимися за Скудетто. Наша задача – остаться в Серии А. Это наша Лига чемпионов, и мы должны хорошо играть против наших прямых конкурентов. Команде нужно быть немного более агрессивными, особенно в индивидуальных единоборствах", — приводит слова Шевченко Сalcionews24.

"Дженоа" с 10 очками продолжает уходить в зоне вылета из Серии А. Команда Шевченко опустилась с 18-го места на 19-е. Правда, от спасительной 17-й строчки генуэзцев отделяют всего два балла.

В 19-м туре внутреннего первенства "грифоны" 21 декабря примут "Аталанту" Руслана Малиновского. Поединок состоится во вторник, 21 декабря. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.

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