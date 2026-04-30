"Это наша миссия": тренер "Шахтера" напомнил о войне в Украине перед полуфиналом Лиги конференций

Главный тренер донецкого "Шахтера" Арда Туран дал пресс-конференцию накануне первого матча 1/2 финала Лиги конференций против английского "Кристал Пэлас".

В том числе наставник "горняков" напомнил о войне в Украине, заявив, что его команда "старается дать надежду людям в Украине", которые оказались в сложных условиях из-за боевых действий.

Туран подчеркнул, что миссией "Шахтера" является показать всему миру, что даже в такое тяжелое время украинцы не падают духом и не сдадутся.

"Это ответственный момент для нас. Мы знаем силу нашего оппонента, у них отличный тренер. Это сильная команда, которая представляет мировой футбол на самом высоком уровне. Хотим сыграть в свой футбол, сделать собственные шаги и показать себя на поле. Имеем хороший опыт и позитивное настроение, в то же время понимаем, что легко не будет. Впрочем, если говорить о матче, мы полны энтузиазма и веры в себя.

Я очень рад, что мы дошли до этого уровня. Я немного мечтатель и никогда не отказываюсь от своих мечтаний — всегда хочу верить в них и передавать эту веру игрокам. Можно найти много причин говорить, что все могло быть иначе, но сейчас мы стараемся дать надежду нашим родным и людям в Украине. Несмотря на войну, люди продолжают водить детей в школу, посещают кафе, живут своей жизнью. Мы показываем, что даже в такое тяжелое время не падаем духом и хотим продемонстрировать всему миру, что не сдаемся, даже если у нас война. Это наша миссия.

В подобных матчах я всегда говорю о том, что имею определенную мечту. Следует ждать свой момент и демонстрировать максимум своих возможностей. В то же время важно, с какой стороны мы это показываем. Необходимо иметь ясное представление о будущем. Я говорю о положительных сторонах, хотя мы не в одинаковых условиях, соперник имеет другую ситуацию. Наша гораздо сложнее, и это следует понимать.

Мы не можем знать, как именно доходим до того этапа, на котором сейчас находимся, но я всегда мечтал, чтобы это произошло, и хотел бы, чтобы было еще лучше. Конечно, я хочу, чтобы мы выиграли этот трофей, но для нас самое важное — думать только о завтрашнем матче. Важно, что будет завтра. Будем двигаться шаг за шагом и думать о будущем, но пока видим и готовимся только к завтрашней игре.

Если думаем о более длинной перспективе этого противостояния, не можем заходить так далеко, ведь это может создать лишнее давление на команду и сделать завтрашний матч сложнее. Мы хотим победить. Если мы будем мыслить так, это может привести нас в финал. Маленькие нюансы могут иметь большое значение, и это будет трудная игра. Самый важный сейчас — завтрашний матч, и это первый пункт, который мы видим перед собой", — цитирует слова Турана пресс-служба "горняков".

Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашний для украинского клуба поединок состоится на Городском стадионе имени Генрика Реймана в польском Кракове. Начало матча — в 22:00 по киевскому времени, в четверг, 30 апреля.

Ответный матч между "Кристал Пэлас" и "Шахтером" состоится в четверг, 7 мая, на арене "Селхерст Парк" в Лондоне. Начало игры — в 22:00 по киевскому времени.

Победитель этой пары в финале Лиги конференций сыграет с триумфатором другого полуфинального противостояния, в котором сойдутся испанский "Райо Вальекано" и французский "Страсбург".

Финал Лиги конференций состоится 27 мая на "Ред Булл Арене" в немецком Лейпциге.

