"Это наша страна, нам некуда идти": украинский футболист - о вторжении российских оккупантов

Денис Мирошниченко остается с семьей в Украине, пока ВСУ и тероборона дают достойный отпор врагу.

Защитник "Александрии" Денис Мирошниченко рассказал, как изменилась его жизнь после полномасштабного военного вторжения России на украинские земли.

"Я остаюсь в Украине со своей семьей. Не могу точно сказать, где, но, к счастью, мы в безопасности. Мы все волнуемся и ждем, как все будет развиваться. Надеемся, будет мир. Это наша страна, нам больше некуда идти. Надеемся до последнего. Женщины и дети могут выезжать за границу, а мужчинам запрещено.

Когда началась война, нам всем позвонили по телефону из клуба и сказали, что все должны ехать домой на неопределенный срок. Мы чувствовали напряжение в течение предыдущего месяца. Люди постоянно говорили, предупреждая, что в стране может произойти что-нибудь плохое, но до последнего не думали, что такое может произойти. Вечером накануне мы все улыбались и не очень верили, но сложили одежду, чтобы быть готовыми немедленно уехать.

Мы проснулись около семи утра от звонков от наших близких, которые сказали, что города и военные базы бомбят. Утро началось с паники. Мы собрали вещи и уехали к нашим семьям, чтобы принять дальнейшие решения.

У нас есть еда, так что с провизией больших проблем нет. Все из нашего клуба отправились в свои семьи, а не воевать. Давайте будем честны: как мы можем таким образом помочь, если у нас нет опыта? Мы можем помогать по-другому: помогаем армии, в частности, едой.

Периодически из клуба звонят по телефону и спрашивают, все ли хорошо, но никто не знает, что делать. Все ждут разрешения ситуации. Никто не может строить планы касательно футбола. Мы просто хотим услышать, что мир наступил. Многие мирные люди погибают, и это самое ужасное. Потеря жизней - это самая страшная катастрофа", - цитирует Мирошниченко The Guardian.

Ранее сообщалось, что тренер украинского футбольного клуба с оружием защищает страну от российских захватчиков.

Потери России по состоянию на 7 марта 2022 года / ТСН.ua

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