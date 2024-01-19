"Это наша жизнь": фигурист рассказал, как решился осветить войну в Украине на чемпионате Европы

Программу придумали буквально за пару недель до самого Чемпионата Европы, не так давно. Как поделился спортсмен, удалось смиксовать музыку Людовика Эйнауди с более быстрой частью из прошлогодней программы и вложить в это новую историю.

Об этом в эфире "Завтрака с 1+1" рассказал фигурист Иван Шмуратко.

Не было проблем с организаторами и упреками

По мнению молодого человека, никаких проблем не может быть. Даже если бы ему кто-то сказал, от своих намерений фигурист не отказался бы.

"Это моя миссия в поездках за границу, представление Украины из-за того, что я делаю. Это наша жизнь. Гораздо больший процент, с того, что я вижу, поддерживают и им это отзывается. В Литве очень чувствовалась поддержка Украины. Там очень много, когда едешь по улицам, нашим флагам. Ощутимо, что люди там поддерживают нас не просто словами, но и делами", — подытожил молодой спортсмен.

Ранее говорилось, что украинский фигурист Иван Шмуратко на чемпионате Европы-2024 по фигурному катанию в литовском Каунасе выступил с "пятном крови" на рубашке. Таким образом, парень чрезвычайно мощно напомнил миру об ужасах войны в Украине.

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