"Это не должно повториться": легенда сборной Германии отказался ехать на ЧМ-2022 в Катар

Легендарный защитник "Баварии" и сборной Германии Филипп Лам приговорил решение проводить чемпионат мира в Катаре, поэтому не поедет в состав делегации на мундиаль.

Бывший капитан национальной команды Германии и мюнхенской "Баварии" Филипп Лам отказался войти в состав делегации сборной Германии на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Он выступил против проведения турнира в стране, где нарушаются права человека.

Об этом футболист заявил в интервью изданию Kicker.

"Я не вхожу в состав делегации и не горю желанием лететь туда как болельщик. Я предпочитаю следить за турниром дома. Права человека должны играть наибольшую роль при выборе хозяина турнира. Это не должно повториться в будущем. Права человека, стабильность, размер страны – похоже, ничего из этого не сыграло роли. Действующие игроки не должны закрывать на это глаза. Мы много говорили о ценностях. Их воплощение также является частью происходящего вне футбольного поля", – сказал Лам.

Напомним, сборная Украины не сыграет на ЧМ-2022. "Сине-желтые" в финале плей-офф европейской квалификации уступили Уэльсу.

Планетарное первенство в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Читайте также:

Ударил ногой в живот беременную девушку: футболисту сборной Германии грозит до 10 лет за решеткой

Фанаты "Арсенала" придумали для Зинченко персональную песню, а легенда "Ливерпуля" расхвалила украинца

"Урод" и "долбо**б": ультрас "Десны" сожгли паспорт РФ украинского футболиста, уехавшего играть в Россию