"Это не Евровидение": экс-игрок Уэльса призвал не жалеть сборную Украины в предстоящем поединке

"Это не Евровидение": экс-игрок Уэльса призвал не жалеть сборную Украины в предстоящем поединке

Бывший полузащитник валлийской сборной Барри Хорн поделился ожиданиями от финала плей-офф квалификации на Чемпионат мира-2022 против Украины.

Решающее сражение за последнюю европейскую путевку на мундиаль между сборными Уэльса и Украины состоится в воскресенье, 5 июня, на стадионе "Миллениум" в Кардиффе.

В преддверии этой встречи бывший полузащитник национальной команды Уэльса Барри Хорн призвал своих соотечественников дать жесткий бой украинской сборной.

Он отметил, что футбол - это не Евровидение, так что победу здесь нужно завоевать не голосованием фанатов, а своей игрой.

"Это не песенный конкурс Евровидения. Места на чемпионате мира не определяются всенародным голосованием. Если бы я играл, мое мышление было бы простым: я хотел бы победить их. Это - спорт. Я жал соперникам руки, желал им всего наилучшего, а потом играл в настоящий футбол без сожаления.

Я не был удивлен, что Украина обыграла Шотландию, потому что у них есть несколько очень хороших игроков. Но право участия в чемпионате мира должно быть добыто на поле, а не на чувствах или симпатиях. Убежден, что мы все сделаем правильно, и в этот раз я уверен в результате", - цитирует Хорна издание Mirror.

Поединок Уэльс - Украина начнется в 19:00 по киевскому времени. Текстовая онлайн трансляция матча доступна на нашем сайте.

Напомним, жеребьевка финальной части ЧМ-2022 уже состоялась. Если команда Александра Петракова сможет завоевать путевку на мировое первенство, то сразится там в группе В с Англией, США и Ираном.

Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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