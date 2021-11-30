Это не Месси и Левандовски: звезда "Реала" назвал своего фаворита "Золотого мяча-2021"

Немецкий хавбек считает достойным награды своего партнера по команде.
В понедельник, 29 ноября, в парижском театре "Шатле" определили лучшего футболиста 2021 года. "Золотой мяч" по версии France Football в этом году получил форвард ПСЖ Лионель Месси.
Полузащитник "Реала" Тони Кроос выразил несогласие с результатами голосования.
"Сначала я должен сказать, что индивидуальные награды не очень меня интересуют, но если они существуют, то пусть будут.
На мой взгляд, Месси точно не должен был побеждать в этот раз. Для меня Бензема – самый лучший, если мы оцениваем игрока по итогам года.
Нет сомнений, что Месси – лучший игрок десятилетия вместе с Роналду, но, по моему мнению, Криштиану превосходит Лео", – сказал Кроос в своем подкасте.
- Лионель Месси получил эту награду рекордный седьмой раз. Ближайший преследователь аргентинца – Криштиану Роналду, получавший эту награду пять раз.
- В 2020 году награда не вручалась из-за пандемии коронавируса.
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