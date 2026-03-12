"Это не нормально": немецкая лыжница отказалась от совместного фото с россиянкой на Паралимпиаде

Линн Казмайер и ее гайд Флориан Бауманн / © Associated Press

Немецкая лыжница Линн Казмайер отказалась от совместного фото с россиянкой Анастасией Багиян на церемонии награждения зимних Паралимпийских игр-2026, которые проходят в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Казмайер выборола "серебро" в спринтерской гонке для спортсменок с нарушением зрения, а Багиян, которую Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил к соревнованиям под национальным флагом, выиграла "золото".

Когда во время церемонии награждения звучал российский гимн, Казмайер и ее гайд Флориан Бауманн демонстративно повернулись в сторону и не сняли шапки, хотя это традиционный жест со стороны других призеров.

Также немецкий дуэт проигнорировал совместное фото медалистов. Пока российские и китайские спортсмены фотографировались на пьедестале, Казмайер и Бауманн отошли от россиян.

По словам Казмайер, своим жестом она хотела продемонстрировать свою позицию касательно войны, которую российские оккупанты ведут против Украины.

"Для нас было важно сделать заявление, что для нас это не нормально — война и то, что происходит в Украине. Мы также знаем многих украинских спортсменов и имели хорошие разговоры с некоторыми из них. Они рассказали нам, что происходит с их семьями и близкими. Это была единственная правильная вещь. Они соревнуются с флагом и гимном, представляют свою страну", — сказала Казмайер для Суспільне Спорт.

По словам немецкой параспортсменки, организаторы соревнований никак не отреагировали на ее поступок. В то же время, болельщики восприняли ее жест неоднозначно.

"Это было больше от немецкой прессы: написали много статей и много комментариев у нас в Instagram. Я ничего не получала от организаторов, только из прессы. Организаторы не критиковали. Кажется, у нас были плохие комментарии от каких-то случайных людей, но я думаю, что важно не слишком учитывать эти комментарии. Думаю, это нормально, когда у всех есть собственное мнение, но нет необходимости переходить на личности или сердиться", — сказала Казмайер.

Отметим, что Казмайер является шестикратной медалисткой Паралимпийских игр. В копилке немки одно "золото", четыре "серебра" и одна "бронза".

Напомним, МПК допустил шестерых российских и четырех белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под флагами своих стран. Им разрешили использовать национальную символику и услышать государственный гимн на церемонии награждения.

Ранее сообщалось, что российских спортсменов освистали на церемонии открытия Паралимпиады-2026.

Также мы рассказывали, что МПК запретил украинским паралимпийцам использовать форму с картой Украины на Паралимпиаде-2026.