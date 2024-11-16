"Это не оправдание": 58-летний Майк Тайсон назвал причину поражения от Джейка Пола

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон прокомментировал свое поражение в бою против популярного блогера Джейка Пола.

По словам 58-летнего "Железного Майка", ему пришлось боксировать с травмой, но он не считает это оправданием.

"Я счастлив от того, как провел бой. Тяжелый поединок, Пол – хороший боксер, полностью заслуживает уважения от публики. Да, я бился с травмой, но это не оправдание. Меня не интересует мнение общества, мне нравится то, что я делаю", – сказал Майк в ринге после поединка.

27-летний Пол победил легенду бокса единогласным решением судей – 80:72, 79:73, 79:73. Соперники провели в ринге 8 раундов по 2 минуты. Отметим, что этот поединок имел официальный статус – результат внесен в статистику обоих бойцов.

Добавим, что изначально Тайсон и Пол должны были сойтись в ринге еще 20 июля, но из-за ухудшения состояния здоровья "Железного Майка" поединок перенесли.

Для Тайсона это был первый официальный поединок с 2005 года, когда он проиграл техническим нокаутом ирландцу Кевину Макбрайду. Теперь в послужном списке "Железного Майка" 59 боев: 50 побед (44 – нокаутом) и 7 поражений. Еще два поединка были признаны несостоявшимися.

На счету Пола 11 побед (7 – нокаутом) и одно поражение.

Напомним, Майк Тайсон дал пощечину Джейку Полу во время финальной битвы взглядов.

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