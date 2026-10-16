"Это не политика": россияне во время обстрела повредили дом чемпионки мира по фехтованию

Влада Харькова

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Во время очередной массированной атаки российских оккупантов на Украину был поврежден дом в Киеве, где проживает чемпионка мира по фехтованию Влада Харькова.

Об этом 30-летняя спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.

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Шпажистка поделилась ужасными кадрами последствий российских обстрелов, о которых она узнала в аэропорту Будапешта, откуда должна была отправиться на соревнование в Касабланку. По словам спортсменки, ее квартира осталась неповрежденной.

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"Война добралась до моего дома. Буквально. Я еду на соревнования. Посреди ночи наш поезд останавливают из-за угрозы воздушной атаки. Эвакуация. Четвертый час утра. Мы почти два часа стоим на холоде, ожидая, пока пройдет опасность. Затем возвращаемся в поезд и продолжаем путь. Как будто это стало еще одной привычной частью нашей жизни.

На следующий день я стою в аэропорту Будапешта, готовясь вылететь в Касабланку на международный турнир по фехтованию. Турнир, в котором примут участие и российские спортсмены. И именно в этот момент я узнаю, что мой дом пострадал от взрывной волны в результате российской атаки.

Моя квартира уцелела. Одна из немногих, которые остались целыми. На этот раз мне повезло. Только представьте: меня считают счастливицей, потому что моя квартира уцелела после российской атаки. В какой ужасной реальности мы живем, если именно это мы называем везением?", — написала Харькова.

В то же время фехтовальщица не понимает, как она должна соревноваться с россиянками на турнирах.

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"Россия разрушает наши дома, убивает наших людей, заставляет нас прятаться от ракет посреди ночи. А на следующий день от нас ждут, что мы будем соревноваться с россиянами на международных турнирах, будто ничего не происходит. Ведь спорт, мол, "вне политики"?

Когда ты стоишь на холоде в четыре часа утра, рискуя погибнуть, — это не политика. Когда взрыв повреждает дом, в котором ты живешь, — это не политика. Если ты не знаешь, будет ли куда вернуться после соревнований, — это не политика.

Это война. И у нее есть конкретный агрессор — Россия. Потому что пока для кого-то это очередной турнир, для меня главный вопрос — уцелеет ли мой дом до моего возвращения. И если спортивный мир может закрывать глаза на эту реальность просто потому, что так удобнее, то о чем, черт возьми, речь идет, когда мы говорим о спортивных ценностях? Действительно ли спорт до сих пор вне политики?", — написала Харькова.

Отметим, что Харькова в 2025 году завоевала золотую медаль чемпионата мира по фехтованию на шпагах. Также в активе украинки два титула чемпионки Европы и "серебро" континентального первенства 2019 года в командных соревнованиях.

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Ранее сообщалось, что российская ракета уничтожила квартиру семьи известной украинской теннисистки в Одессе.

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