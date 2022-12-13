"Это не шутка": Фьюри будет готовиться к бою за "абсолюта" с легендарным футболистом

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри собирается привлечь бывшего форварда "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйна Руни к подготовке к возможному поединку за "абсолюта" против Александра Усика.

"Я говорил с Уэйном вчера вечером, и он готов к этому. Он правша, но должен сменить стойку на левшей.

Мы собираемся привлечь Руни для подготовки к бою с Усиком. Нет, это не шутка, это серьезно. Он собирается приехать в лагерь примерно на четыре недели, чтобы помочь мне", – цитирует "Цыганского короля" ITV.

Напомним, после своей победы над Дереком Чисорой Фьюри вызывающе вызвал украинца на бой. Александр подошел ближе к рингу и будущие соперники провели дуэль взглядов.

Ожидается, что поединок состоится в начале 2023 года. Стороны пока не подписали контракт на бой, поэтому он не утвержден официально.

В активе 35-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В ночь на 21 августа 2022 года Александр победил британца Энтони Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring .

британца Энтони Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный . В послужном списке 34-летнего Фьюри 33 победы (24 – нокаутом) и одна ничья.

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