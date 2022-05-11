"Это не спасение, а уничтожение": украинский чемпион ММА - об ужасах войны и оккупации россиянами Ирпеня

"Это не спасение, а уничтожение": украинский чемпион ММА - об ужасах войны и оккупации россиянами Ирпеня

Чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов рассказал об ужасе, который его родной город Ирпень пережил во время оккупации войсками РФ.

Украинский боец с начала полномасштабного российского вторжения вступил в ряды терробороны и помогал выгонять российских оккупантов из своего родного города Ирпень.

О по-настоящему жутких картинах войны, которые ему пришлось увидеть своими глазами, Ярослав Амосов рассказал в интервью CNN.

Полный текст этого интервью предлагает вашему вниманию ТСН.ua.

Когда боец ММА Ярослав Амосов ходит по улицам своего родного города Ирпень, расположенного примерно в 20 километрах на запад от столицы Украины Киева, есть мимолетные моменты, когда кажется, что это обычный майский день. Небо чистое и тихое, а на деревьях над головой слышен щебет птиц. Амосов характеризует вечер как "спокойный".

Но для многих украинцев таких моментов было немного с тех пор, как Россия начала свое вторжение 24 февраля, и каждые несколько шагов Амосов напоминает о разрушениях, которые развязанная Владимиром Путиным война принесла его родине.

Еще в апреле местные власти заявили, что около 50% критической инфраструктуры Ирпеня было уничтожено.

"Трудно смотреть на свой город, который когда-то был полон счастья, жизни", - говорит действующий чемпион мира Амосов в эксклюзивном интервью CNN Sport.

"Здесь всегда было очень красиво, люди были счастливы, они были довольны своей жизнью и получали от нее удовольствие. И просто посмотрите на город сейчас: он в огне, он разрушен, на это ужасно смотреть. Вы не можете ездить по городу, потому что дороги были завалены деревьями и обломками от домов. Разрушение", - рассказывает Амосов.

Фото: gettyimages.com

Украинец - один из лучших бойцов своего поколения. В активе Амосова 26 поединков и 26 побед в смешанных единоборствах. Сейчас у Ярослава самая длинная серия без поражений во всем ММА. 13 мая он должен был защищать свой титул чемпиона мира Bellator в полусреднем весе на арене "Уэмбли" в Лондоне.

instagram.com/s_amoskin

Амосов преследовал исторический рекорд Хабиба Нурмагомедов - 29 побед и ни одного поражения, и должен был сразиться с Майклом Пейджем в долгожданном поединке, прежде чем вторжение России в Украину заставило его отказаться от боя.

28-летний боец вернулся домой из тренировочного лагеря в Таиланде за четыре дня до начала войны. После того как российские войска начали наступление, Амосов доставил свою жену и шестимесячного сына в безопасное место вблизи украинской границы, а сам присоединился к территориальной обороне для оказания помощи мирным жителям в Ирпене и его окрестностях.

Мрачная реальность войны быстро стала очевидной.

"В первые дни было очень сложно смотреть на это, привыкать ко всем этим событиям, наблюдать, как люди убегают из дома. Не все могли уехать, потому что у некоторых людей были пожилые родители, которые не могут самостоятельно передвигаться и они просто не могли их оставить... Люди бегут... хватают детей и родителей на руки и бегут. Они плачут и не знают, что делать. Люди бегут со своими домашними животными.

Я видел, как солдат бежал, держа на руках ребенка. Вещи ребенка все были в крови, но кровь не его, а отца. Мать бежала сзади. Не знаю, что случилось с отцом ребенка, но на это очень тяжело смотреть. Ребенку, наверное, было лет два-три, и он даже не понимал, что происходит. Я не слышал, как он плакал, просто для него это был нереальный шок", - рассказывает Амосов.

Такими безумными были первые несколько дней вторжения, что Амосов и его друзья, которые, по его словам, никогда раньше не имели оружия, прошли лишь короткий учебный курс по обращению с оружием, поскольку бои в городе уже начались. Амосов говорит, что один из наиболее запомнившихся моментов пришелся на несколько недель спустя, когда большая часть города была освобождена от российской оккупации.

Его команда объезжала Ирпень, чтобы раздать помощь и нашла мирных жителей, которые почти месяц прятались в подвалах с ограниченным количеством пищи и воды.

instagram.com/s_amoskin

Он ярко вспоминает, что один человек, которого они нашли, расплакался после того, как ему дали немного хлеба.

"Очень больно видеть, как человек плачет из-за того, что просто получил кусок хлеба", - рассказывает Амосов.

На прошлой неделе мэр Ирпеня Александр Маркушин в своем заявлении сообщил, что с момента вывода российских войск в городе обнаружены тела 290 мирных жителей.

Маркушин сообщил, что идентифицированы 185 погибших, большинство из которых были мужчинами. Причиной смерти стали "осколочные и огнестрельные ранения". По словам Маркушина, по меньшей мере пятеро из погибших получили черепно-мозговые травмы и голодали.

Согласно последнему отчету Международной организации по миграции (МОМ), всего в Украине внутренне перемещено более восьми миллионов человек.

Фото: Facebook/Александр Кубраков

Амосов признается, что в самые плохие моменты не знал, переживет ли день, чтобы ночью лечь спать. Он рассказывает, что ежедневно поддерживала его "безумная помощь" и доброжелательность граждан Украины.

Амосов и его группа часто не успевали поесть до вечера, но на обочине их регулярно встречали мирные жители, которые готовили еду и варили горячие напитки для тех, кто помогал Украине в войне. Даже те, у кого почти ничего не было, пытались дать солдатам что-нибудь, иногда просто плитку шоколада.

"Я горжусь тем, что у нас есть такие люди и что мы живем в такой замечательной стране", - говорит он.

В то время как Амосов пережил худшие бои в Ирпене, не всем, с кем он воевал, так повезло. Уехав на несколько дней, чтобы навестить жену и сына, Амосов рассказывает, что вернулся и обнаружил, что один из молодых людей, которые вместе с ним шли в территориальную оборону, погиб.

"Трудно смотреть, как мама хоронит сына, а рядом стоит его девушка, которая планировала с ним будущее", - вспоминает он.

"Это наш дом, здесь живут наши семьи, и мы хотим, чтобы все вернулось как было. Мы жили хорошо, мы были довольны всем. Когда ты смотришь на всех этих людей, женщин, детей, когда видишь тех матерей, которые похоронили своих детей, когда видишь, что происходит с твоим городом, когда твой город горит, хочешь помочь и хочешь защитить этот город, эту страну", - сказал Амосов.

Видео, которое Амосов опубликовал в прошлом месяце, где он забирает свой пояс чемпиона мира Bellator из дома своей матери в Ирпене, стало вирусным. На видео Амосов поднимается вверх по лестнице в доме, неся полиэтиленовый пакет, который открывает, чтобы найти пояс.

Украинский чемпион "защитил пояс" в подвале во время войны против России "Защитил титул"! Украинский чемпион Bellator Ярослав Амосов вернулся в уволенный Ирпень, где в подвале получил спрятанный чемпионский титул! Так Амосов скрывал титул при наступлении русских войск. И теперь – вернулся за титулом в уволенный украинский Ирпень! Опубликовано Общественное Спорт Суббота, 2 апреля 2022 г.

Он смеется и говорит, что "получил пояс во второй раз", а позже опубликовал фотографию, на которой он держит титул над головой в окружении группы людей в военной форме.

instagram.com/s_amoskin

"В тот момент это было приятно, потому что пояс был цел и невредим", - говорит он.

"Хорошо, что моя мама надежно его спрятала и он уцелел. И в тот же день российские солдаты отступали из нашей части Украины, поэтому настроение было лучше.

Но в то же время я сейчас стою здесь, и в нашем городе спокойно, и это все хорошо, но я понимаю и знаю, что происходит в других городах, и трудно просто смеяться с друзьями, трудно быть в хорошем настроении после того, как я побывал в таких ситуациях, когда постоянно бомбят и стреляют", - рассказал Амосов.

Однажды во время войны друзья сообщили Амосову о его поклоннике - молодом человеке, который раньше занимался боевыми искусствами, но теперь очутился в больнице.

Амосов начал писать парню смс и вскоре договорился навестить его. Когда он приехал, то был опустошен, увидев, что этот молодой фанат, которому было всего 20 лет, потерял обе ноги во время боя.

"Я не понимаю, почему люди не верят в происходящее, они думают, что (Россия - прим.) проводит "специальную операцию" по спасению людей", - говорит он, ссылаясь на эвфемистическое описание, которым пользуются российские чиновники для описания вторжения в Украину.

"Но вы посмотрите, что происходит с Мариуполем, посмотрите на все другие города, которые у нас есть в Украине, которые пострадали, и многие мирные жители погибли, которые просто хотели жить. Они не хотели войны, их все устраивало.

Я не понимаю, как кто-то может драться так жестоко, без каких-либо правил. У меня такое впечатление, что это почти как что-то не человеческое. Как можно так поступать? Сколько человек были ранены? Сколько погибло? Сколько потеряло свои дома? И они говорят о спасении? Это не спасение, это уничтожение", - считает Амосов.

Фото: Алексей Арестович/Facebook

Как только бои в Ирпене начали затихать, Амосов говорит, что сразу вернулся к тренировкам по смешанным единоборствам.

Логан Сторли стал бойцом, который должен заменить Амосова в пятничном поединке против Пейджа. Украинец говорит, что ему не терпится вернуться в клетку, и он будет следить за тем, кто победит.

"Сейчас я восстанавливаю свою форму... Я хочу вернуться. Я хочу, чтобы вся наша страна вернулась к прежней жизни, и я бы хотел защитить свой пояс", - говорит он.

Амосов признается, что не знает, когда это будет, но знает, как будет выглядеть его родина, когда война наконец-то закончится.

"Для каждого гражданина Украины она будет выглядеть лучшей страной в мире, самой красивой и самой любимой", - добавил Амосов.

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