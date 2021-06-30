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"Это не удаление, смешно": легенда сборной Англии подорвал Сеть твитом об ужасной травме Беседина

"Это не удаление, смешно": легенда сборной Англии подорвал Сеть твитом об ужасной травме Беседина

Для Артема Беседина Чемпионат Европы завершен / Associated Press

Гарри Линекер убежден, что арбитр несправедливо показал красную карточку Маркусу Даниэльссону.

Бывший нападающий сборной Англии, а сейчас эксперт британского телеканала ВВС Гарри Линекер раскритиковал судейство в матче 1/8 финала Евро-2020 Швеция - Украина.

В овертайме шведский защитник Маркус Даниэльссон сыграл прямой ногой в голень форварду украинцев Артему Беседину. Главный арбитр Даниэле Орсато сначала показал шведскому футболисту желтую карточку, но после просмотра VAR получил красную.

Скриншот видео / ©
Скриншот видео
© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press

Однако Линекер у себя в Twitter заявил, что это нарушение правил не тянуло на удаление. По его словам, это был обычный игровой эпизод.

"Это не красная карточка. Он имел полное право играть в этот мяч. Замедленный повтор снова превращает безвредный эпизод в нечто большее. Смешно. Когда ты играешь в мяч, то уже не можешь убрать ногу. Тот факт, что игрок случайно получает из-за этого травму, не означает, что это фол, не говоря уже о красной", - написал Линекер.

В комментариях пользователи начали активно обсуждать эпизод. Один из болельщиков назвал слова экспертам смешными и прикрепил фото, которое показывает насколько фол был жестким. В ответ Гарри посоветовал не делать выводы по статичным фото.

Журналист Fox Sports Australia Адам Пикок согласился с Линекером, что Даниэльсона удалили несправедливо.

"Ужасный звонок. Игрока наказывают за то, что он первым был на мяче. У него не было абсолютно никакого намерения делать что-либо, кроме как играть в футбол. Еще один пример того, как можно извратить эпизод", - написал Пикок.

А вот известный журналист Пирс Морган принял сторону Украины в этом споре.

"И это говорит парень, который никогда не решал ситуаций. Это была безрассудная игра, которая могла сломать ногу его сопернику. Без сомнения, это красная карточка", - заверил Морган.

Кроме того, Линекер выложил видео с эпизодом, когда защитник Украины Александр Карваева врезался в подкате в шведа Маркуса Берга.

"Так это также красная карточка? Видите различия?", - возмутился действиями арбитра англичанин.

Как сообщил ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский, из-за травмы Беседин пропустит остаток континентального форума. Артему придется вернуться в Киев и пройти углубленное медицинское обследование.

Для Артема Беседина Чемпионат Европы завершен / © Associated Press
Для Артема Беседина Чемпионат Европы завершен / Associated Press
  • Украина в конце овертайма вырвала победу над Швецией (2:1) и впервые в истории вышла в четвертьфинал Чемпионата Европы. Там соперником подопечных Шевченко будет команда Англии, которая в первом раунде плей-офф выбила Германию (2:0).
  • Поединок Украина - Англия состоится в субботу, 3 июля, на "Стадио Олимпико" в Риме.