"Это не удаление, смешно": легенда сборной Англии подорвал Сеть твитом об ужасной травме Беседина

"Это не удаление, смешно": легенда сборной Англии подорвал Сеть твитом об ужасной травме Беседина

Гарри Линекер убежден, что арбитр несправедливо показал красную карточку Маркусу Даниэльссону.

Бывший нападающий сборной Англии, а сейчас эксперт британского телеканала ВВС Гарри Линекер раскритиковал судейство в матче 1/8 финала Евро-2020 Швеция - Украина.

В овертайме шведский защитник Маркус Даниэльссон сыграл прямой ногой в голень форварду украинцев Артему Беседину. Главный арбитр Даниэле Орсато сначала показал шведскому футболисту желтую карточку, но после просмотра VAR получил красную.

Скриншот видео

Associated Press

Associated Press

Однако Линекер у себя в Twitter заявил, что это нарушение правил не тянуло на удаление. По его словам, это был обычный игровой эпизод.

"Это не красная карточка. Он имел полное право играть в этот мяч. Замедленный повтор снова превращает безвредный эпизод в нечто большее. Смешно. Когда ты играешь в мяч, то уже не можешь убрать ногу. Тот факт, что игрок случайно получает из-за этого травму, не означает, что это фол, не говоря уже о красной", - написал Линекер.

В комментариях пользователи начали активно обсуждать эпизод. Один из болельщиков назвал слова экспертам смешными и прикрепил фото, которое показывает насколько фол был жестким. В ответ Гарри посоветовал не делать выводы по статичным фото.

Never, ever go by a still photograph. Ever. https://t.co/HHfELIw6hw — Gary Lineker (@GaryLineker) June 29, 2021

Журналист Fox Sports Australia Адам Пикок согласился с Линекером, что Даниэльсона удалили несправедливо.

"Ужасный звонок. Игрока наказывают за то, что он первым был на мяче. У него не было абсолютно никакого намерения делать что-либо, кроме как играть в футбол. Еще один пример того, как можно извратить эпизод", - написал Пикок.

Agree.

Horrible call.

Player being punished for being first to ball, with absolutely no intent to do anything but kick the football.

Another example of freeze frames being used to twist perception. https://t.co/TbkgohRNXy — Adam Peacock (@ adampeacock3) June 29, 2021

А вот известный журналист Пирс Морган принял сторону Украины в этом споре.

"И это говорит парень, который никогда не решал ситуаций. Это была безрассудная игра, которая могла сломать ногу его сопернику. Без сомнения, это красная карточка", - заверил Морган.

Says the bloke who never tackled. It was a recklessly high challenge that could have broken his opponent's leg. Definite red card. https://t.co/tEmwHisPJb — Piers Morgan (@piersmorgan) June 29, 2021

Кроме того, Линекер выложил видео с эпизодом, когда защитник Украины Александр Карваева врезался в подкате в шведа Маркуса Берга.

"Так это также красная карточка? Видите различия?", - возмутился действиями арбитра англичанин.

So is that a red too? Any difference? pic.twitter.com/X55TFIV8Zf — Gary Lineker (@GaryLineker) June 29, 2021

Как сообщил ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский, из-за травмы Беседин пропустит остаток континентального форума. Артему придется вернуться в Киев и пройти углубленное медицинское обследование.

Для Артема Беседина Чемпионат Европы завершен / Associated Press

Украина в конце овертайма вырвала победу над Швецией (2:1) и впервые в истории вышла в четвертьфинал Чемпионата Европы. Там соперником подопечных Шевченко будет команда Англии, которая в первом раунде плей-офф выбила Германию (2:0).

(2:1) и впервые в истории вышла в четвертьфинал Чемпионата Европы. Там соперником подопечных Шевченко будет которая в первом раунде плей-офф (2:0). Поединок Украина - Англия состоится в субботу, 3 июля, на "Стадио Олимпико" в Риме.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку