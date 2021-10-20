"Это не верное правило": тренер "Шахтера" пожаловался на судейство в матче с "Реалом"

Он считает, что во время первого пропущенного гола был офсайд.

Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби прокомментировал поединок 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против мадриського "Реала".

Слова тренера "горняков" цитирует официальный сайт дончан.

Так, итальянский специалист пожаловался на судейство во время первого пропущенного гола, отметив, что форвард гостей Карим Бензема находился в положении вне игры.

"Нет, это не самое страшное поражение в карьере. Я должен принимать решение о том, как играть моей команде, до начала матча. Конечно, у тренеров потом бывают такие ситуации, когда ты можешь проиграть. Но моя команда пыталась показать свой футбол.

В первом тайме мы даже неплохо играли. Затем случилась ситуация, в которой мы пропустили первый гол — Бензема был в чистом офсайде. Но я считаю, что это правило, неправильное, поэтому и засчитали этот гол. Во втором тайме Винисиус сразу забил второй мяч — после матч стал значительно сложнее для нас.

Я не хочу говорить исключительно о первом голе, потому что на самом деле "Реал" играл очень хорошо. А когда "Реал" играет как настоящий "Реал", сложно всем командам. Так что не могу ничего сказать. Отвечаю на ваш вопрос по поводу правила. Я считаю, что оно неправильное", — отметил Де Дзерби.

"Шахтер" потерпел разгромное поражение от "Реала" со счетом 0:5 ;

; В параллельном матче этой группы миланский "Интер" дома победил тираспольский "Шериф" — 3:1.

После третьего тура группового этапа в квартете D лидирует "Шериф" (6 очков), "Реал" (6) — на втором месте, "Интер" (4) — третий, "Шахтер" (1) — последний.

Четвертый тур ЛЧ запланирован на 3 ноября: "Реал" — "Шахтер", "Шериф" — "Интер".

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