Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

"Это недопустимо": легенда "Манчестер Юнайтед" разнес Роналду за "бегство" после неудачного матча

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Это недопустимо": легенда "Манчестер Юнайтед" разнес Роналду за "бегство" после неудачного матча

Associated Press

Гарри Невилл прошелся по Криштиану, который проигнорировал болельщиков.

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гарри Невилл раскритиковал форварда "манкунианцев" Криштиану Роналду после поединка 19-го тура английской Премьер-лиги с "Ньюкаслом", завершившегося вничью 1:1.

Невилл возмутился тем, что сразу после финального свистка Роналду не уделил ни малейшего внимания фанатам клуба, "спрятавшись" в подтрибунном помещении.

"Это раздражало меня около двух месяцев. Ужасно когда старшие игроки показывают такой пример младшим. Нельзя убегать после матча. Бруну все время ноет. Два центральных защитника плохо действовали сзади, у Магуайра вообще позорный сезон. Вы должны быть рядом, когда ваши товарищи нуждаются в вас в такие моменты.

В конце концов, я люблю Роналду, он самый лучший из тех, кого я когда-либо видел в жизни. Но не надо так убегать с поля. Это недопустимо", - заявил Невилл в эфире Sky Sports.

  • "Манчестер Юнайтед" с 28 очками занимает седьмое место в таблице АПЛ. От зоны Лиги чемпионов коллектив Ральфа Рангника отделяют семь баллов. Впрочем, у них еще две игры в запасе.
  • В следующем туре "красные дьяволы" 30 декабря примут "Бернли" на "Олд Траффорд". Игра начнется в 22:15 по киевскому времени.

Читайте также :

Роналду перейдет в "Барселону" и будет жить в доме Месси: испанская пресса смутила жирным троллингом

"Можем лучше": наставник "Манчестер Юнайтед" отреагировал на неудовлетворительную игру своих подопечных с аутсайдером АПЛ

Следующая публикация