"Это недопустимо": Лукаку прокомментировал поражение Бельгии от Украины в плей-офф Лиги наций

Лидер бельгийской сборной высказался о причинах фиаско своей команды в игре против украинцев.

Капитан сборной Бельгии Ромелу Лукаку прокомментировал поражение от Украины в первом матче плей-офф за право выступать в элитном дивизионе следующего розыгрыша Лиги наций.

Номинально домашний для "сине-желтых" поединок в испанской Мурсии завершился волевой победой команды Сергея Реброва со счетом 3:1.

"То, как мы пропустили голы, – это вопрос менталитета. Нужно стремиться к победе в таких матчах и быть к этому направленным. В этом вопросе нас ждет еще много работы, и нам придется начинать с нуля. Но проигрывать таким образом нельзя. Это недопустимо.

Это психологическая проблема. Я сравниваю это с предыдущим поколением, образца 2010 года. Нам нужно снова создать этот победный менталитет в раздевалке. Это сложно, но тогда нам придется прийти к согласию. Мы были слишком нечеткими друг с другом.

Можно ли исправить результат в ответном матче? Их нельзя недооценивать. Но в атмосфере на самом высоком уровне и при такой поддержке болельщиков все возможно", – цитирует Лукаку HLN.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия назвал причину поражения от Украины в Лиге наций.

Кроме того, главный тренер украинской сборной Сергей Ребров прокомментировал победу над Бельгией в Лиге наций.

Также наставника "сине-желтых" назвал переломный момент матча Украина — Бельгия.

На успех национальной команды уже отреагировал экс-тренер сборной Украины, а ныне президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко.

Ответный поединок между командами в воскресенье, 23 марта, будет принимать бельгийский город Генк. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Победитель двухматчевого противостояния между Украиной и Бельгией получит место в самом престижном дивизионе А Лиги наций. Проигравшая сборная проведет следующий розыгрыш турнира в Дивизионе В.

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