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Дата публикации
Категория
Проспорт
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"Это недопустимо": Миколенко прокомментировал третье подряд поражение Украины в Лиге наций

Виталий Миколенко высказался о поражении от североирландцев, которое стало для украинской сборной третьим подряд в турнире.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Виталий Миколенко

Виталий Миколенко / © Associated Press

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал поражение от Северной Ирландии в матче пятого тура группового этапа Лиги наций-2026/27.

Поединок на стадионе "Виндзор Парк" в Белфасте завершился поражением подопечных Андреа Мальдеры со счетом 0:1.

Это поражение стало для украинской сборной третьим подряд в Лиге наций. Ранее "сине-желтые" в номинально домашних матчах в словацкой Трнаве разгромно проиграли Северной Ирландии (0:3) и уступили Венгрии (1:2).

"Мы проиграли три матча подряд, для сборной Украины это недопустимо. Но, как главный тренер говорил, команды здесь равные. Мы, видимо, не готовы были к этому матчу так, как они, имею в виду то, что они выполнили план, который поставили.

Тренер сказал готовиться к следующему матчу. То, о чем я уже сказал: мы проиграли три матча, мы не можем следующий матч проиграть. Наверное, у нас на лице написано то, что мы не очень довольны игрой", — сказал Миколенко после поражения.

Перед последним туром сборная Украины (4 очка) занимает третье место в группе 2 дивизиона B Лиги наций и уже точно не сможет финишировать в топ-2, а потому потеряла шансы завоевать повышение в элитный дивизион Лиги наций.

Лидером квартета является Северная Ирландия (11 пунктов). Венгрия (10 баллов) находится на второй позиции. Грузия (2 очка) идет последней.

В заключительном туре сборная Украины в словацком городе Кошице проведет номинально домашний матч с Грузией, а Северная Ирландия на выезде сразится с Венгрией. Оба матча запланированы на 17 ноября.

Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:

  • первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);

  • второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;

  • третье место — сохранит прописку в Лиге В;

  • четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.

Напомним, что предыдущий розыгрыш Лиги наций сборная Украины также провела в дивизионе B, заняв второе место в своей группе: "сине-желтые" финишировали позади Чехии, но опередили Грузию и Албанию. В двухматчевом плей-офф за право выступать в элитном дивизионе наша команда проиграла Бельгии (3:1, 0:3).

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