"Это недопустимо": одноклубник Ярмоленко не получил приглашение в сборную Франции из-за скандала с кошкой

"Это недопустимо": одноклубник Ярмоленко не получил приглашение в сборную Франции из-за скандала с кошкой

Главного тренера национальной команды возмутило поведение Зума.

Защитник "Вест Хэма" Курт Зума, оказавшийся в эпицентре скандала из-за жестокого отношения к своей кошке, не получил приглашения в сборную Франции на ближайшие матчи.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам возмущен поведением футболиста.

"Меня очень удивил Курт. Это что-то невыносимое, невероятная жестокость. Эти кадры шокируют, это недопустимо. Я не прокурор. Я выбираю состав по другим критериям. Бывало, когда игроки ошибались и не попадали в состав какое-то время. Но я не изменю подхода к следующей заявке", — цитирует Дешама ESPN.

В этом сезоне на счету Зума 15 игр во всех турнирах и один забитый гол;

Он стал игроком "молотобойцев" летом 2021 года, когда за 35 млн евро перебрался из "Челси". "Вест Хэм" заплатил 35 миллионов евро за переход Зума.

С 2015 года футболист вызывается в сборную Франции, за которую успел провести 11 матчей, в которых забил гол.

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