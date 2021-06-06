"Это некрасиво": бывший российский боксер Валуев отреагировал на новую форму сборной Украины к Евро-2020

В РФ активно обсуждают экипировку "сине-желтых".

Бывший чемпион мира по боксу россиянин Николай Валуев поделился мнением о новой форме сборной Украины, в которой она выступит на Чемпионате Европы-2020. На экипировку "сине-желтых" была нанесена карта страны с Крымом.

"Это попытка политизировать спорт, это некрасиво. Можно предположить, что в Крыму проживают граждане с российским паспортом, которые будут поддерживать сборную Украины.

Здесь есть определенная хитрость. Надо понимать, что они имели в виду, как это толковать. Событие ведь может иметь двойное дно.

Политика - такая вещь, в которой есть и двойные, и тройные стандарты. Мечтать можно сколько угодно, но Крым - территория Российской Федерации. Это не обсуждается", - цитирует Валуева "Чемпионат".

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Финальный турнир Евро-2020 должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, но из-за пандемии коронавируса был отложен на год .

. Новые даты проведения турнира: 11 июня - 11 июля 2021 года.

Из-за неготовности пустить на трибуны болельщиков УЕФА сократил количество городов-хозяев Евро-2020 с 12 до 11: Севилья заменила Бильбао, а матчи, которые должен был принять Дублин, распределили между Санкт-Петербургом и Лондоном.

Сборная Украины на предстоящем Чемпионате Европы сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии. Поединки запланированы в Амстердаме и Бухаресте.

Ранее ТСН Проспорт рассказывал о правилах посещения стадионов на Евро-2020, которые нужно знать украинским болельщикам.

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