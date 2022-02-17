"Это неправда": скандальный форвард "Динамо" отреагировал на свое изгнание из аренды во Франции

Жерсон Родригес до сих пор считает себя игроком "Труа", несмотря на заявление на официальном сайте клуба.
Люксембургский нападающий киевского "Динамо" Жерсон Родригес прокомментировал информацию, что французский "Труа" досрочно прекратил с ним сотрудничество. Арендное соглашение 26-летнего футболиста было рассчитано до конца сезона-2021/22.
В комментарии изданию FanDay Родригес заявил, что это не соответствует действительности.
Отметим, что 16 февраля "Труа" на официальном сайте сообщил, что Родригес исключен из команды. В заявлении французского клуба говорится, что это решение было принято клубом "как мера предосторожности".
- Жерсон, что случилось?
- Я хочу прокомментировать эту ситуацию, но пока не могу.
- Это правда, что вас отстранили от первой команды?
- Нет, эта информация не соответствует действительности. Это неправда.
- Зачем тогда это сообщение на сайте "Труа"?
- Не хочу комментировать. Обратитесь к моему менеджеру, он вам все расскажет.
Жерсон выступал в составе "Труа" с сентября 2021 года. Вингер сборной Люксембурга сыграл в 15 матчах французской команды во всех турнирах, забил один гол и сделал один ассист.
В декабре Родригес уже исключался из заявки на матчи французской команды. Также сообщалось, что "Труа" может досрочно вернуть форварда в Украину из-за того, что тогдашний главный тренер команды Лоран Баттлес был недоволен выступлениями игрока и его образом жизни.
- Родригес перешел к киевлянам летом 2019 года из японского "Джубило Ивата" за 2 миллиона евро, его контракт с "Динамо" рассчитан до 30 июня 2024 года.
- Вторую часть сезона-2019/20 форвард провел в аренде в турецком "Анкарагюджю", где забил 6 голов в 11 матчах Суперлиги. В середине июля Родригеса выгнали из "Анкарагюджю" за драку с одноклубником.
- В стане "бело-синих" он также запомнился скандалами - СМИ сообщали, что нападающий приезжал на тренировки с запахом перегара, а также поссорился с тогдашним главным тренером Алексеем Михайличенко.
- В прошлом сезоне Родригес принял участие в 22 поединках "Динамо" в УПЛ, забил 4 гола и сделал один ассист.
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